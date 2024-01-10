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Литва схвалила довгостроковий пакет підтримки України: деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Литва схвалила довгостроковий пакет підтримки України: деталі
фото скріншот відео

У січніЛитва відправить Україні боєприпаси, генератори, системи детонації, а в лютому – бронетранспортери М577

Литва схвалила пакет довгострокової військової допомоги Україні на суму 200 млн євро, а також анонсувала нові поставки на січень та лютий. Про це повідомив президент Литви Гітанаса Науседа під час спільної пресконференції з главою України Володимиром Зеленським.

«Ми продовжуємо підтримувати відважних українців у їхній боротьбі усіма засобами: військовими, економічними й політичними. На Раді національної оборони ми схвалили пакет довгострокової військової допомоги на суму 200 млн євро», – заявив Науседа.

За словами президента Литви, в січні його країна відправить Україні боєприпаси, генератори, системи детонації, а в лютому – бронетранспортери М577.

Зокрема Литва тренуватиме українських солдатів й зміцнюватиме співпрацю в оборонній промисловості з Україною.

«Підписані сьогодні угоди між українською та литовською оборонною промисловістю є ще одним прикладом нашої тісної військової співпраці», – додав Науседа.

Нагадаємо,  сьогодні, 10 січня, президент України Володимир Зеленський перебуває із неанонсованим візитом у Литві. 

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Теги: Литва

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