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Зеленський зустрівся з президентом Литви: головні заяви лідерів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський зустрівся з президентом Литви: головні заяви лідерів
фото: Офіс президента

Зеленський подякував литовському колезі за прийом та потужну оборонну, гуманітарну і політичну підтримку нашої країни з боку Литви

Сьогодні, 10 січня, президент України Володимир Зеленський зустрівся у Вільнюсі із президентом Литви Гітанасом Науседою.
Про це повідомляє Офіс президента та Науседу у Twitter (X).

Зеленський подякував литовському колезі за прийом та потужну оборонну, гуманітарну і політичну підтримку нашої країни з боку Литви.

Офіс президента зазначив, що під час зустрічі української та литовської сторін буде обговорено подальші кроки на шляху євроінтеграції нашої держави. Також темами переговорів лідерів будуть ситуація на фронті, питання координації оборонної та фінансової підтримки України, саміт НАТО, який відбудеться у Вашингтоні влітку 2024 року.

Крім того, Україна та Литва підписали двосторонні угоди, їх зміст розкриють на спільній пресконференції лідери обох країн.

Як повідомляє «24 канал» під час зустрічі Зеленський та Науседа обговорили низку важливих питань.

Головні тези

  • Російський режим упродовж років демонструє безжальність та кровожерливість в Україні. Він жорстоко вбиває людей, руйнує міста, націлює ракети на дитячі садочки, лікарні. Усе це для того, щоб задовольнити свої імперські амбіції та знищити українців. Однак Україна – не сама у боротьбі зі злом.
  • Литва продовжує підтримувати українців усіма можливими засобами. Зокрема, політичними та економічними. Разом – до перемоги.
  • Під час Ради національної оборони Литви схвалили пакет довгострокової військової допомоги для України. Мовиться про 200 мільйонів євро.

  • У січні Литва знову відправить в Україну боєприпаси, генератори, системи детонації, а в лютому – бронетранспортери. Також Литва продовжить тренувати українських воїнів.

Як повідомлялося, сьогодні, 10 січня, президент Володимир Зеленський з неанонсованим візитом прибув до столиці Литви – Вільнюса.

Теги: Фаустас Науседа Литва Володимир Зеленський

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