Литва висилає з країни колишнього соратника Януковича

За президентства Януковича Андрій Кравець очолював Державне управління справами – тож у ЗМІ його називали «завгоспом» Януковича

Кравець оскаржив це рішення у судах усіх можливих інстанцій, однак Головний адміністративний суд Литви минулого тижня поставив крапку у його справі

Влада Литви позбавила посвідки на проживання соратника екс-президента України Віктора Януковича, колишнього голову Державного управління справами Андрія Кравця. Про це повідомляє Delfi.

«Кравець із дружиною Мариною Пелих брали участь у присвоєнні режимом Януковича щонайменше 35 млрд. євро з бюджету України, займалися фінансами президента, розкішшю його особняка», – йдеться в документі литовської спецслужби.

У 2014 році Кравець із сім'єю отримав посвідку на проживання в Литві, там він прожив майже 10 років і заснував бізнес.

Литовські правоохоронці звернули увагу на Кравця лише на початку 2023 року. За їхніми даними, він підтримував стосунки з оточенням Януковича, тож має бути лояльним щодо Росії, а це у свою чергу становить загрозу для національної безпеки Литви.

Тому 4 березня Департамент міграції Литви вирішив не продовжувати дію посвідки на тимчасове проживання для Кравця та членів його сім'ї. Кравець оскаржив це рішення у судах усіх можливих інстанцій, однак Головний адміністративний суд Литви минулого тижня поставив крапку у його справі.

Кравець запевняв, що оцінку ДДБ побудовано лише на припущеннях, насправді він підтримує Україну. Кравець запевняв, що всі його контакти з Януковичем були лише робітниками, а після лютого 2014 р. усі зв'язки перервалися. Проте суди відхилили його аргументи як необґрунтовані.

Що відомо про Андрія Кравця

Андрій Крацець народився 2 травня 1973 року у Комсомольську в Полтавській області. Був народним депутатом від «Партії регіонів» з листопада 2007 року, з квітня 2008 року був заступником голови «Партії регіонів». Склав депутатські повноваження 12 березня 2010 року.

Кравець також був заступником міністра Кабінету міністрів України Анатолія Толстоухова.

25 лютого 2010-го указом Віктора Януковича призначений керівником Державного управління справами. 26 лютого 2014 року указом в.о. президента Олександра Турчинова звільнений із зазначеної посади.

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Віктор Янукович втік до Росії у лютому 2014 року. В Україні на нього завели низку кримінальних справ. Наприкінці 2022 року ДБР завершило розслідування за фактом державної зради Януковича у зв'язку зі справою «Харківських угод».