МАГАТЕ направило нову місію на українські електричні підстанції

glavcom.ua
Фахівці МАГАТЕ оцінять стан 14 електричних підстанцій по всій країні для запобігання аварійним ситуаціям
Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) направило в Україну сьому технічну місію для перевірки стану електричних підстанцій, що критично важливі для безпечної роботи атомних електростанцій. Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр – міністр енергетики України Денис Шмигаль, передає «Главком» з посиланням на його допис в Telegram.

Оцінка 14 об’єктів інфраструктури

Команда міжнародних експертів планує відвідати 14 електричних підстанцій по всій країні. Основна мета візиту – оцінити технічний стан об’єктів, які забезпечують передачу електроенергії від АЕС до загальної мережі. Такі перевірки дозволяють фахівцям розробити рекомендації для посилення стійкості енергосистеми та запобігання аварійним ситуаціям.

Шмигаль підкреслив, що попередня подібна місія відбулася раніше цього року. Залучення МАГАТЕ до моніторингу підстанцій є стратегічно важливим кроком для підвищення рівня ядерної безпеки в умовах воєнного стану.

Захист від енергетичного терору

Шмигаль подякував гендиректору МАГАТЕ Рафаелю Гроссі за системну роботу та постійну присутність представників агентства на ключових енергетичних об’єктах. Він також нагадав, що протягом минулої зими Росія цілеспрямовано атакувала саме ці підстанції. Спроби зруйнувати вузли зв'язку АЕС із мережею створювали пряму загрозу не лише для України, а й для ядерної безпеки всієї Європи.

Нагадаємо, МАГАТЕ встановило постійні моніторингові місії на всіх діючих українських АЕС (Рівненській, Хмельницькій та Південноукраїнській), а також на Чорнобильському майданчику. Найбільш напружена ситуація зберігається на окупованій Запорізькій АЕС, де присутність експертів агентства є єдиним незалежним джерелом інформації про стан об’єкта, який неодноразово піддавався обстрілам та зазнавав знеструмлень через дії окупантів.

Раніше повідомлялося, що 26 квітня на окупованій Запорізькій АЕС було зафіксовано чергову втрату зовнішнього енергопостачання.

Теги: Денис Шмигаль МАГАТЕ АЕС

