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Буданов серед лідерів довіри українців, – результати опитування

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Буданов серед лідерів довіри українців, – результати опитування

Відповідно до даних дослідження, Буданову висловлюють довіру 70% респондентів

Голова Офісу президента України Кирило Буданов увійшов до числа публічних діячів, яким українці довіряють найбільше. Про це свідчать результати нового всеукраїнського опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Згідно з результатами дослідження, Буданову довіряють 70% опитаних. Баланс довіри становить +48%, що є одним із найвищих показників серед усіх учасників опитування.

Цікаво, що довіра українців до Кирила Буданова залишається стабільно високою попри його перехід на посаду керівника Офісу президента. Порівняно із січнем 2026 року його показники зберігаються на рівні 70%, що є свідченням стабільності довіри.

У КМІС зазначають, що представники сектору безпеки та оборони, до яких автори рейтингу відносять і Буданова, користуються найбільшою підтримкою серед українців. Соціологи пов'язують це з високим суспільним запитом на лідерів, які асоціюються із захистом держави та ухваленням рішень в умовах війни.

Опитування проводилося з 7 травня по 3 червня 2026 року методом телефонних інтерв'ю. У дослідженні взяли участь 1015 повнолітніх громадян України, які проживають на підконтрольній уряду території.

Нагадаємо, у березні 2026 року опитування Центру SOCIS також віднесло Кирила Буданова до числа лідерів суспільної довіри серед українців.

Теги: українці Кирило Буданов соцопитування

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