Справа Тимошенко: європейські юристи з прав людини звернулися до ООН (документ)

Правозахисники побачили ознаки політично вмотивованого переслідування лідерки опозиційної партії Юлії Тимошенко

Відомі європейські юристи-міжнародники з прав людини Франсуа Зімере, Джессіка Фінель та Каталіна де ла Сота вважають, що провадження проти Юлії Тимошенко має явні ознаки політично вмотивованого переслідування одного з лідерів опозиції. Вони закликають спеціальних доповідачів ООН покласти край тому, що вони характеризують як серйозні порушення прав людини щодоТимошенко.

За даними інформаційної агенції «Франс прес», європейські юристи з прав людини подали звернення до чотирьох спеціальних доповідачів Управління Верховного комісара Організації Об’єднаних Націй з прав людини (УВКПЛ ООН), у якому детально виклали те, що вони вважають серйозними порушеннями основоположних прав Юлії Тимошенко з боку НАБУ (Національного антикорупційного бюро України), САП (Спеціалізованої антикорупційної прокуратури) та ВАКС (Вищого антикорупційного суду).

(для перегляду – натисніть на документ)

Франсуа Зімере – відомий європейський юрист з прав людини та колишній посол Франції з прав людини. Він активно виступає за притягнення до відповідальності за воєнні злочини Росії, вчинені в Україні.

Слід нагадати, що члени Європейського парламенту та Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) висловлювали занепокоєння щодо порушень прав Юлії Тимошенко, а також щодо неупередженості та законності розслідування загалом. Харківська правозахисна група також зазначила, що провадження виявляє значний ризик того, що переслідування здійснюється з неналежною прихованою метою. Крім того, вона висловила стурбованість, що Юлія Тимошенко може бути об’єктом політично вмотивованого переслідування.

Нагадаємо, Юлія Тимошенко від початку відкидає будь-які звинувачення на свою адресу та називає справу проти себе політичним переслідуванням. Захист лідерки «Батьківщини» домігся рішень Вищого антикорупційного суду про скасування раніше встановлених обмежень, зокрема Юлії Тимошенко дозволено виїжджати за кордон для політичної та парламентської діяльності.

Справа лідерки «Батьківщини» також перебуває під моніторингом міжнародних і європейських правозахисних організацій. Делегати Парламентської асамблеї Ради Європи вже виступили проти переслідування Юлії Тимошенко, закликавши забезпечити чесне розслідування справи. Вони вказали на ігнорування практики Європейського суду з прав людини, а також висловили занепокоєння через можливий монтаж аудіозапису розмови та наголосили на необхідності проведення незалежного аналізу.