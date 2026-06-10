Помер екснардеп Вячеслав Бєльський, який голосував за Конституцію України
Вячеслав Бєльський був народним депутатом України II скликання (1994-1998)
Помер народний депутат України II скликання Вячеслав Бєльський. Про його смерть повідомила Верховна Рада України, пише «Главком».
Бєльський був одним із депутатів, які у 1996 році голосували за ухвалення Конституції України, зробивши внесок у становлення української державності. Під час роботи у Верховній Раді він входив до Комітету з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів і соціального розвитку села.
«Вячеслав Бєльський був одним із тих, хто голосував за ухвалення Конституції України, зробивши свій внесок у становлення української державності», – зазначили у Верховній Раді.
Керівництво парламенту висловило співчуття рідним, близьким, друзям та колегам покійного.
До слова, у травні 2026 року, на 64-му році життя раптово помер народний депутат України Степан Кубів. Політичний діяч був добре відомим представником фракції «Європейська Солідарність». В українському уряді він також запам'ятався на посадах першого віцепрем'єр-міністра та міністра економічного розвитку, а в минулому – голови Національного банку України.
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