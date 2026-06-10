Помер екснардеп Вячеслав Бєльський, який голосував за Конституцію України

Вячеслав Бєльський був народним депутатом України II скликання (1994-1998)

Помер народний депутат України II скликання Вячеслав Бєльський. Про його смерть повідомила Верховна Рада України, пише «Главком».

Бєльський був одним із депутатів, які у 1996 році голосували за ухвалення Конституції України, зробивши внесок у становлення української державності. Під час роботи у Верховній Раді він входив до Комітету з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів і соціального розвитку села.

Вячеслав Бєльський був народним депутатом України II скликання (1994-1998). Саме цей склад Верховної Ради в ніч з 27 на 28 червня 1996 року ухвалив Конституцію України, яка стала Основним Законом незалежної держави. У 1994 році був обраний народним депутатом України II скликання від Василівського виборчого округу Запорізької області. У Верховній Раді входив до Комітету з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів і соціального розвитку села та був серед депутатів, які у 1996 році проголосували за ухвалення Конституції України. Після завершення депутатських повноважень працював у господарській сфері та на державній службі, зокрема у структурах, що контролювали виробництво й обіг спирту та тютюну, а також у районній державній адміністрації Запорізької області. Помер у віці 72 років.

«Вячеслав Бєльський був одним із тих, хто голосував за ухвалення Конституції України, зробивши свій внесок у становлення української державності», – зазначили у Верховній Раді.

Керівництво парламенту висловило співчуття рідним, близьким, друзям та колегам покійного.

До слова, у травні 2026 року, на 64-му році життя раптово помер народний депутат України Степан Кубів. Політичний діяч був добре відомим представником фракції «Європейська Солідарність». В українському уряді він також запам'ятався на посадах першого віцепрем'єр-міністра та міністра економічного розвитку, а в минулому – голови Національного банку України.