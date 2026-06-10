Мільйонер та поціновувач картин Марчука і Ройтбурда. Що засвітив у декларації новоспечений нардеп Давидюк

За 2025 рік декларант заробив 10,5 млн грн доходів

Зареєстрований ЦВК народний депутат від партії «Голос» Микола Давидюк 10 червня оприлюднив електронну декларацію за 2025 рік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на реєстр декларацій.

Згідно з нею, у власності новоспеченого політика столична квартира площею 141 кв. м вартістю 5,45 млн грн. Також він користується офісом площею 91,5 кв. м у Києві і орендує паркомісце, теж у столиці.

Крім того, Давидюк задекларував 24 твори мистецтва і дві старовинні ікони, виготовлені у ХІХ столітті. Зокрема, у колекції нового нардепа – полотна української легенди Івана Марчука (чотири картини з циклів «Виходять мрії з берегів», «Нові експресії»), одеського художника Олександра Ройтбурда (помер у 2021 році), лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка Анатолія Криволапа.

Із задекларованих транспортних засобів – Audi A5, 2016 року випуску; авто належить іншому громадянину.

Микола Давидюк вказав, що є кінцевим бенефіціаром київського ТОВ «Фактор бюро» (основний вид діяльності підприємства – консультування з питань комерційної діяльності й керування) і громадської організації «Форум нових політичних лідерів». Щоправда, Давидюк вийшов із засновників та керівництва ГО 4 червня 2026 року – через три дні, як Центральна виборча комісія визнала його обраним народним депутатом за списком партії «Голос».

Сукупний дохід нардепа Давидюка за 2025 рік склав 10,5 млн грн. Найбільше заробітку йому принесло ведення підприємницької діяльності – 8,9 млн грн. Ще 1,3 млн грн склали дивіденди від рідної фірми «Фактор бюро».

На банківських рахунках декларант тримає майже 2 млн грн, $1,6 тис., 50 євро, 20 канадських доларів, 25 фунтів стерлінгів. Це залишкові кошти від попередніх благодійних зборів. Також на рахунках є 60,6 тис. грн і 1 євро.

Заощадження готівкою склали $150 тис. і 200 тис. грн. Окремо Давидюк вказав незначні збереженні у криптовалюті.

Як повідомляв «Главком», Микола Давидюк зайшов до Ради замість Володимира Цибаля, повноваження якого достроково припинив парламент 27 травня. Підставою для складання мандату послужила особиста заява обранця.

Як відомо, Микола Давидюк – кандидат політичних наук, політолог та публічна особа, відома у комунікаціях навколо політики і виборчих процесів. Народився 18 липня 1988 року у селі Переспа Волинської області; закінчив НПУ ім. Драгоманова за спеціальністю «іспанська мова та зарубіжна література».

З 2011 року обіймає посаду директора аналітичного центру «Політика». Зокрема, є засновником «Форуму нових політичних лідерів». У 2014 році невдало балотувався до Верховної Ради 8 скликання від «Радикальної партії Олега Ляшка» (№43 у списку) як безпартійний.

У 2018 році проходив стажування у Harvard Kennedy School при Гарвардському університеті. У 2014-2019 роках був помічником на громадських засадах нардепа Ігоря Попова у Верховній Раді 8 скликання.

Також у медіа циркулює інформація, що Давидюк перебуває у стосунках із головною редакторкою «Української правди» Севгіль Мусаєвою. Наприклад, у 2022 році він опублікував фото Севгіль, яка дарує йому поцілунок. Світлина мала такий підпис: «А не в свято, фото коханих постити можна?!?? love you».

У 2024 році Микола Давидюк зізнався в інтерв’ю, що він та Севгіль «дуже кохають і підтримують один одного».