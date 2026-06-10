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МЗС України розповіло деталі таємного візиту Абрамовича до Києва

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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МЗС України розповіло деталі таємного візиту Абрамовича до Києва
Абрамович таємно приїжджав до Зеленського
фото з відкритих джерел

У зовнішньополітичному відомстві закликали не шукати зради 

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували нещодавній візит російського олігарха Романа Абрамовича до української столиці. Закордонне відомство назвало ці контакти прагненням використати будь-який шанс для досягнення справедливого миру, інформує «Главком».

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий закликав представників медіа та суспільство не спекулювати на темі кулуарних перемовин із представником російського олігархату. Він наголосив, що Президент України раніше вже особисто дав відверті та вичерпні пояснення щодо мети та характеру цієї зустрічі.

«Президент України використовує кожну, навіть найменшу можливість наблизити мир. Оце правильна і вичерпна оцінка цього контакту», – резюмував дипломат.

Коментуючи логістичні нюанси приїзду російського мільярдера до Києва в умовах закритих кордонів та повномасштабної війни, Георгій Тихий висловився з іронією.

«Що стосується конкретних деталей організації візиту Абрамовича: я нічим цікавим не здивую… Можна точно сказати, що він не летів літаком, очевидно», – пожартував речник, утримавшись від розкриття маршруту пересування олігарха.

Роман Абрамович – російський олігарх, мільярдер, інвестор та колишній губернатор Чукотського автономного округу (2000–2008), який здобув міжнародну відомість як багаторічний власник англійського футбольного клубу «Челсі». Народився 24 жовтня 1966 року в Саратові. Окрім російського, має громадянство Ізраїлю та Португалії. Відіграв важливу роль у масштабному обміні полоненими у вересні 2022 року, коли вдалося звільнити понад 200 українських військових (зокрема захисників «Азовсталі») в обмін на Віктора Медведчука.

Зауважимо, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що у травні в Києві він зустрічався з російським олігархом і ексвласником футбольного клубу «Челсі» Романом Абрамовичем, щоб через нього передати листа російському диктатору Володимиру Путіну.

За словами президента, приїзд Абрамовича «не був таємницею». Олігарх хотів зрозуміти, на що офіційний Київ готовий піти, коли справа дійде до мирних переговорів. Зеленський наголосив на тому, що Україна не буде поступатися Донбасом.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський наприкінці травня передав російському диктатору Володимиру Путіну повідомлення через впливового російського олігарха. За словами джерел Financial Times, 21 травня Зеленський попросив Романа Абрамовича передати Путіну повідомлення про свою готовність зустрітися на двосторонньому саміті.

Нагадаємо, 4 червня Офіс президента оприлюднив відкритий лист Зеленського до Путіна з пропозицією провести особисту зустріч у нейтральній країні, оголосити припинення вогню на час переговорів та здійснити масштабний обмін полоненими за формулою «всіх на всіх».

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Теги: МЗС Україна Роман Абрамович Володимир Зеленський

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