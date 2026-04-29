Справа «Мідас»: журналісти оприлюднили тексти розмови, яку приписують Міндічу та Умєрову

Розслідувачі стверджують, що на оприлюднених записах фігурують нібито Тимур Міндіч з Рустемом Умєровим

У ЗМІ оприлюднені нові записи, зафіксовані НАБУ у межах розслідування справи «Мідас». Йдеться про плівки, які були начебто зроблені у квартирі бізнесмена Тимура Міндіча. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розслідування «УП».

За даними журналістів, на оприлюднених записах фігурує розмова нібито Тимура Міндіча з Рустемом Умєровим, який на той час очолював Міноборони. Вони, зокрема, обговорюють можливі кадрові зміни у владі. Йдеться про варіант призначення Умєрова послом України у США, а тодішнього прем’єр-міністра Дениса Шмигаля – на посаду міністра оборони.

Як випливає з розмови, співрозмовники критично оцінюють ідею призначення Шмигаля. Проте начебто Умєров зізнається, що він попередив про небезпеку цього призначення тому, хто ухвалює рішення... Як тепер відомо, Шмигаль таки обійняв посаду міністра, тобто аргументи цією особою були не взяті до уваги.

Як відомо, 10 листопада 2025 року Національне антикорупційне бюро України в межах розслідування корупційних схем у сфері енергетики (операція «Мідас») оголосило про підозру семи особам. Серед них:

Тимур Міндіч – бізнесмен і співзасновник студії «Квартал-95» (фігурує на записах НАБУ під кодовим ім’ям Карлсон),

Ігор Миронюк (Рокет) – колишній радник міністра енергетики,

Дмитро Басов (Тенор) – виконавчий директор із безпеки компанії «Енергоатом».

А також четверо представників так званого «бек-офісу з легалізації коштів»:

Олександр Цукерман (Шугармен),

Ігор Фурсенко (Рьошик),

Леся Устименко,

Людмила Зоріна.

Також повідомлялося, що Германа Галущенка на плівках фігуранти називали «Професором» та «Сигізмундом». 15 квітня Вищий антикорупційний суд продовжив термін дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для колишнього очільника Міністерства юстиції та Міністерства енергетики Германа Галущенка. Його підозрюють у розкраданні коштів в «Енергоатомі».

Додамо, що Галущенко перебуває під арештом з 17 лютого 2026 року. На 26 лютого він сидів у звичайній камері, без поліпшених умов. Крім Галущенка, у камері було ще троє ув’язнених.

До слова, Національне антикорупційне бюро передало до Офісу генерального прокурора матеріали для екстрадиції бізнесмена Тимура Міндіча у справі «Мідас». За словами головного детектива у справі Олександра Абакумова, клопотання досі не підписане, хоча перебуває в Офісі генпрокурора вже два тижні. Водночас у НАБУ розраховують, що рішення буде ухвалене найближчим часом.