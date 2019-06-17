Макрон розповів, які знаки отримав від Зеленського щодо Мінського процесу



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Президент України Володимир Зеленський і президент Франції Еммануель Макрон

Президент Франції стверджує, що він попередньо вже обговорював з Меркель і Путіним, які жести необхідні, щоб поновити роботу нормандського формату

Президент Франції Еммануель Макрон розповів, які знаки отримав від президента України Володимира Зеленського щодо Мінського процесу під час їхньої зустрічі 17 червня у Парижі.

«Ми вже почали визначати перші передумови, які можуть задати динаміку цього процесу: звільнення військовополонених, припинення вогню. Це все було з самого початку Мінського процесу. Але спочатку ми хочемо знати, які можуть бути жести з одного боку і іншого», - сказав Макрон.

Президент Франції стверджує, що він попередньо вже обговорював із канцлером Німеччини і президентом Путіним, які це можуть бути жести у продовження Мінського процесу, щоб поновити роботу нормандського формату.

«Наші дипломатичні радники це питання тримають на пульсі. Але для того, щоб зустрічалися керівники держав, треба мати певні підстави, щоб ми могли що обговорювати, і щоб були впевненні, що обіцянки будуть виконуватись. Я бачив і почув жести і знаки президента України, що він готовий йти на припинення вогню, готовий до діалогу з сепаратистами (пізніше Зеленський заперечив тезу про сепаратистів і уточнив, що ідеться про діалог в рамках Тристоронньої контактної групи в Мінську – Ред.), готовий до нових параметрів переговорів. І ми повинні підтримати цю динаміку», - запевнив Макрон.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив про прогрес у мінському процесі.

Як повідомляв «Главком», президент України Володимир Зеленський 17-18 червня відвідує з офіційними візитами Францію і Німеччину.

17 червня президент відвідав стартап-інкубатор Station F у Парижі.

Тим часом перша леді України Олена Зеленська зустрілася з дружиною президента Франції Бріжит Макрон.