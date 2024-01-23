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Ситуація в регіонах: пошкоджені будинки на Київщині та майже 150 ударів по Запоріжжю

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ситуація в регіонах: пошкоджені будинки на Київщині та майже 150 ударів по Запоріжжю
Окупанти під час масштабної атаки по Україні вдарили по Київщині
фото: Facebook/Поліція Київської області

Російські окупанти обстріляли 25 міст та сіл Запорізької області

Ситуація в регіонах станом на 9:00 за даними обласних державних адміністрацій.

Київщина

Ракетна атака ворога – зранку. Працювало ППО. За попередньою інформацією – влучань немає. Фіксуються падіння уламків. Пошкоджені приватні будинки, декілька багатоповерхівок, приватні авто. Триває повітряна тривога, більш детальна інформація згодом. У Києві внаслідок атаки в кількох районах міста – влучання в житлові будинки, нежитлові приміщення, зафіксовано загоряння автівок. Інформація щодо кількості постраждалих осіб в столиці уточнюється.

Чернігівщина

За добу – шість обстрілів (45 вибухів). Ворог обстрілював Новгород-Сіверський район із мінометів та артилерії. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина

Вночі росіяни здійснили два обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 5 вибухів. Обстрілів зазнали Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади. Попередньо – без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили 40 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 186 вибухів – з мінометів, артилерії, гранатометів, стрілецької зброї, скидання ВОГ з БПЛА, FPV-дрону. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська, Свеська громади. Без наслідків.

Запорізька

Минулої доби – 147 ударів, рашисти гатили по 25 містах та селах області. 109 артобстрілів прийшлися по території Оріхова, Залізничного, Гуляйпільського, Білогір'я, Мирного, Приютного, Кам'янського, Степового, П'ятихаток, Лобкового, Плавнів та інших прифронтових населених пунктів. 36 ворожих БПЛА атакували Гуляйполе, Новоданилівку, Новоандріївку, Червоне, Чарівне, Малинівку, Малу Токмачку, Левадне, Щербаки, Полтавку, Роботине та Малі Щербаки. Окупанти також здійснили два авіаційні удари по Новодарівці. Надійшло сім повідомлень про руйнування житлових будинків. Без постраждалих.

Дніпропетровщина

За вчорашній день – шість атак дронами-камікадзе й два обстріли з важкої артилерії по Нікополю, Марганцю та громаді. Люди неушкоджені. Понівечені приватний будинок, пара господарських споруд та автобус. Ввечері та вночі агресор знову цілив по Нікопольщині. Спрямував туди два дрони-камікадзе та стільки ж разів обстріляв з артилерії. Під удар потрапили райцентр та Мирівська громада. Пошкоджена автомийка. Люди не постраждали. Внаслідок ранкової атаки на Павлоград – одна людина загинула.

Харківщина

Сьогодні зранку окупанти завдали кілька ударів по Київському і Салтівському районам міста Харків. Попередньо – ракетами Х-22. Внаслідок удару дві жінки загинули, мінімум 13 людей отримали поранення. Дані оновлюються. Пошкоджені та зруйновані багатоквартирні житлові будинки, навчальний заклад та газопровід. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини, зокрема: Уди Богодухівського району; Охрімівка, Землянки Чугуївського району; Хатнє, Дворічна, Масютівка, Синьківка, Петропавлівка, Берестове Куп'янського району. Ворог завдав авіаційних ударів біля населених пунктів Гранів Харківського району; Григорівка, Піщане Куп'янського району. Сьогодні вночі ворог обстріляв м. Балаклія. Пошкоджено навчальний заклад – двоповерхова будівля частково зруйнована. Пошкоджено адміністративну будівлю та два житлових будинки. Травм зазнали двоє людей: 88-річний чоловік і 78-річна жінка. Постраждалих госпіталізували, їх стан середній. Також вночі окупанти завдали удару по селищу Вільча Чугуївського району. Пошкоджено приватний будинок. Вчора ворог обстріляв м. Вовчанськ Чугуївський району. Пошкоджено житловий будинок. Без постраждалих. Внаслідок удару по с. Григорівка Куп'янського району вчора пошкоджено 32 будинки та навчальний заклад. Також окупанти обстріляли м. Куп'янськ. Загинув чоловік, його особа та вік встановлюються. Поранень зазнав 67-річний чоловік. Потерпілого госпіталізували.

Луганщина

Ворог активізував наступальні дії поблизу Макіївки, штурмуючи там позиції наших військових. У селі постраждала житлова забудова. Артилерійський обстріл забрав життя 43-річного місцевого жителя. Від ворожих обстрілів також постраждали Кармазинівка, Невське, Діброва. Загалом біля Макіївки, Білогорівки та у Серебрянському лісі відбито п’ять атак противника. Удар з неба завдано й по Новоєгорівці на Куп’янському напрямку. За добу противник здійснив 140 обстрілів (549 снарядів). Донеччина: під вогнем рашистів минулої доби: Мирноград, Краматорськ, Авдіївка, смт Курахівка, с. Криниці, с. Предтечине, смт Гродівка, Сіверськ. Пошкоджено 21 житловий будинок (з них вісім – багатоквартирні), дитячий садок, 53 цивільних автомобілі, два службових автомобілі, магазин, адмінбудівля «Науково-дослідний інститут судових експертиз», гаражний кооператив, господарська споруда Центральна збагачувальна фабрика «Курахівська», будівля тваринницького комплексу, склад, трактор, два гаражі, три вагони ЦЗФ «Курахівська». За добу на Донеччині: двоє загиблих

Донеччина

Під вогнем рашистів минулої доби: Мирноград, Краматорськ, Авдіївка, смт Курахівка, с. Криниці, с. Предтечине, смт Гродівка, Сіверськ. Пошкоджено 21 житловий будинок (з них 8 – багатоквартирні), дитячий садок, 53 цивільних автомобілі, два службових автомобілі, магазин, адмінбудівля «Науково-дослідний інститут судових експертиз», гаражний кооператив, господарська споруда ЦЗФ «Курахівська», будівля тваринницького комплексу, склад, трактор, два гаражі, три вагони ЦЗФ «Курахівська». За добу на Донеччині: двоє загиблих та п'ять поранених.

Миколаївщина

Протягом доби силами й засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено ворожу керовану авіаційну ракету Х-59. Внаслідок падіння уламків збитої ракети виникла пожежа перекриття будівлі, що не експлуатується. Займання оперативно ліквідовано вогнеборцями. Постраждалих немає. Вчора вдень під час бойової роботи підрозділів ППО із відбиття дронової атаки, внаслідок підриву БпЛА типу FPV, в Чорноморській громаді поранення отримав 89-річний чоловік. Стан потерпілого важкий, йому надається вся необхідна медична допомога. Також вчора вдень ворог спрямував на Дмитрівку Куцурубської громади FPV-дрон, під час бойової роботи по ньому дрон вибухнув, пошкодивши приватну автівку. Постраждалих немає. Також було зафіксовано артилерійський обстріл акваторії Очаківської громади.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 91 обстріл (446 снарядів), з них по м. Херсон – сім обстрілів (30 снарядів). Рашисти поцілили у райони 27 населених пунктів області. У Бериславі росіяни з дрона скинули вибуховий предмет на місцевого жителя. Травми, несумісні з життям, отримав 69-річний чоловік, який їхав вулицею на мотоциклі. Внаслідок обстрілу Херсона постраждав 43-річний чоловік. У нього діагностували вибухову травму та легкі поранення голови. Потерпілому надали необхідну медичну допомогу у лікарні. За добу по області: одна людина загинула, двоє дістали поранення.

Нагадаємо, Сили ППО під час масштабної ракетної атаки РФ по Україні знищили 21 ціль. Усього зафіксовано 41 засіб повітряного нападу противника. Більшість ракет тих типів, що атакують по балістичній траєкторії.

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Теги: Київщина Харківщина обстріл війна російська ракета

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