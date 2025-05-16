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Мережа розкритикувала Тимошенко за фото зі скандальним нардепом Бойком

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Мережа розкритикувала Тимошенко за фото зі скандальним нардепом Бойком
Юрій Бойко не одягнув вишиванку до парламенту 15 травня
фото з соцмереж

Лідерка «Батьківщини» зробила світлину на День вишиванки з колишнім керівником ОПЗЖ

Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко на День вишиванки сфотографувалася з народним депутатом і колишнім керівником забороненої в Україні політичної партії «Опозиційна платформа – За життя» Юрієм Бойком. Про це повідомляє «Главком».

Світлина, де Тимошенко і Бойко позують в парламенті, сильно обурила користувачів соцмереж. Зокрема, вони розкритикували лідерку «Батьківщини» та закликали більше не голосувати за політиків. Люди у коментаря також підмітили, що Бойко навіть не одягнув вишиванку до парламенту.

Мережа розкритикувала Тимошенко за фото зі скандальним нардепом Бойком фото 1
Мережа розкритикувала Тимошенко за фото зі скандальним нардепом Бойком фото 2
Мережа розкритикувала Тимошенко за фото зі скандальним нардепом Бойком фото 3
Мережа розкритикувала Тимошенко за фото зі скандальним нардепом Бойком фото 4
Мережа розкритикувала Тимошенко за фото зі скандальним нардепом Бойком фото 5
Мережа розкритикувала Тимошенко за фото зі скандальним нардепом Бойком фото 6
Мережа розкритикувала Тимошенко за фото зі скандальним нардепом Бойком фото 7
Мережа розкритикувала Тимошенко за фото зі скандальним нардепом Бойком фото 8
Мережа розкритикувала Тимошенко за фото зі скандальним нардепом Бойком фото 9
Мережа розкритикувала Тимошенко за фото зі скандальним нардепом Бойком фото 10

Нагадаємо, лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко разом із колегами з партії з'явилися у Верховній Раді у вишитому одязі, долучившись до святкування Дня вишиванки. Нардепка обрала вишуканий традиційний образ, який поєднує в собі національну ідентичність та елегантність. Вона одягнула білу сукню-вишиванку з яскраво-червоним вишитим орнаментом, що стилізований під великі квіткові мотиви. Образ доповнює широкий білий пояс. Особливу увагу привертають аксесуари: кілька рядів традиційного українського намиста.

До слова, Юлія Тимошенко обрала біло-червоний жіночий кафтан міді з колекції «Ружі» дизайнерки Юлії Магдич. Така сукня коштує 117 тис. грн і була виготовлена вручну за 72 години з батисту та 18 км ниток.

Як відомо, Бойко часто потрапляє в скандали. Так, Юрій Бойко записав звернення з нагоди завершення Другої світової війни російською мовою.

Раніше народний депутат оприлюднив ролик, де заявив про «радикалів», які перейменовують міста, зносять памʼятники, а також згадав про мову і церкву. Тим часом голова Служби безпеки України Василь Малюк запевнив, що СБУ рішуче розбереться з діяльністю політиків-колаборантів.

Після допиту в СБУ народний депутат записав нове відео, але вже з вибаченням перед українцями та назвав російського диктатора Володимира Путіна воєнним злочинцем.

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Теги: Юлія Тимошенко Юрій Бойко

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