Нардеп Бойко заборгував сину 56 млн грн

Колообіг мільйонів у родині нардепа Бойка: син позичає батьку і дарує мамі

Народний депутат і колишній керівник забороненої в Україні політичної партії «Опозиційна платформа – За життя» Юрій Бойко впродовж понад 10 років має фінансове зобов'язання перед старшим сином Анатолієм. Борг уже сягнув 56 млн грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на виправлену щорічну декларацію політика.

Ексочільник проросійської політсили виправив свою декларацію про доходи та майновий стан за 2024 рік. У ній нардеп пригадав, що має відшкодувати 55,9 млн грн громадянину Анатолію Бойку. Ймовірно, йдеться про сина нардепа.

Юрій Бойко має відшкодувати синові 55,9 млн грн дані реєстру декларацій

Фінансове зобов'язання колишнього глави ОПЗЖ перед Анатолієм тягнеться з 2014 року. За цей час борг із 5,8 млн грн перетворився на 55,9 млн грн.

Анатолій Бойко позиціює себе як громадський діяч та підприємець, а також меценат благодійного фонду «Майбутнє – дітям» та співзасновник громадської організації «Розвиток ІТ-освіти». У 2021 році Антимонопольний комітет України дозволив йому придбати активи хімічного заводу «Зоря» у Рубіжному Луганської області, які раніше були державними. Після початку повномасштабної війни росіяни зруйнували потужності «Зорі», а сама компанія зараз перебуває у процесі банкрутства.

Нагадаємо, що Анатолій Бойко регулярно обдаровує маму, Віру Бойко, значними грошовими подарунками. Так, минулого року дружині нардепа дісталися від сина 19 млн грн.

До слова, нещодавно Юрій Бойко склав повноваження керівника забороненої в Україні політичної партії «Опозиційна платформа – За життя». Тепер наглядачем є його колишній помічник.