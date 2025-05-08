Бойко російською мовою привітав українців з «80-річчям перемоги» (відео)

Нардеп заявив, що українці є «спадкоємцями народу-переможця»

Народний депутат і колишній керівник забороненої в Україні політичної партії «Опозиційна платформа – За життя» Юрій Бойко записав звернення з нагоди завершення Другої світової війни російською мовою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Youtube-канал політика.

У відео Бойко заявив, що 80 років тому наші предки перемогли страшного ворога – нацизм, а українці є «спадкоємцями народу-переможця». Це частина російського наративу, який десятиліттями просуває Російська Федерація.

Скандальний нардеп Юрій Бойко знову привернув до себе увагу: він записав привітання з нагоди 80-ї річниці завершення Другої світової... російською мовою. pic.twitter.com/bfQFuu4C8t — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) May 8, 2025

«Хочу привітати вас усіх із Днем великої Перемоги. 80 років тому наші предки перемогли страшного ворога - нацизм. Мільйони українців воювали, мільйони кували перемогу в тилу. Ми по праву є спадкоємцями народу-переможця. З Днем перемоги, дорогі друзі!» – каже він.

Нагадаємо, Україна відзначає 8 травня як День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років – найкривавішому глобальному конфлікті, внаслідок якого загинуло від 50 до 85 млн людей. Для Європи 8 травня – точка відліку закінчення війни, перемога над злом нацизму, нагадування про катастрофу війни, а не про тріумф одних народів над іншими, переможців над переможеними.

Для України війна почалася 1 вересня 1939 року з нападу нацистської Німеччини на Польщу. Того дня німецька військова авіація бомбардувала Львів та інші міста. Від 17 вересня учасником Другої світової на боці Німеччини став Радянський Союз. Внаслідок переділу Центральної і Східної Європи між нацистами і комуністами до складу Радянського Союзу в 1939 році були включені території Західної України та Західної Білорусії, а в 1940-му – країни Балтії, Бессарабія та Північна Буковина.

Раніше народний депутат та голова «Платформи за життя та мир» Юрій Бойко оприлюднив ролик, де заявив про «радикалів», які перейменовують міста, зносять памʼятники, а також згадав про мову і церкву. Тим часом голова Служби безпеки України Василь Малюк запевнив, що СБУ рішуче розбереться з діяльністю політиків-колаборантів.

Після допиту в СБУ народний депутат записав нове відео, але вже з вибаченням перед українцями та назвав російського диктатора Володимира Путіна воєнним злочинцем.