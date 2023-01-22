Міллі висловив сумнів у перемозі України в 2023 році. Банкова відреагувала

«Україні потрібні бронетехніка та дальнобійні ракети»

Бойові дії можна завершити у поточному році, але для цього потрібна зброя. Про це в ефірі національного телемарафону заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи заяву голови Об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі, що Україні буде важко вигнати окупантів 2023 року і є ймовірність, що війна цьогоріч не закінчиться.

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«Можна говорити про будь-які розвитки подій, але ми свідомі того, що цю війну можна закінчити поразкою Росії. Це дуже важливо. Для того, що б це зробити, потрібен певний обсяг інструментів, зокрема озброєння», – сказав представник Офісу президента.

Він наголосив, що йдеться про надання Україні бронетехніки та дальнобійних ракет, щоб знищувати ворожі пункти базування.

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«Має право (Міллі – Главком) на цю позицію, але треба конкретні інструменти», – підкреслив Подоляк.

Нагадаємо, раніше у відповідь на заяву Марка Міллі речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов наголосив, що оцінки української розвідки про можливість перемогти у війні у 2023 році залишаються незмінними, і Україна має тверезе та адекватне розуміння ситуації та своїх здібностей. Коментуючи оцінки Міллі, речник нагадав, що багато хто на початку повномасштабного вторгнення не прогнозував, що Україна взагалі вистоїть, а пізніше багато хто не вірив, що вдасться звільнити значну частину окупованих територій, зокрема Херсон.

Нагадаємо, на брифінгу за підсумками восьмого засідання у форматі «Рамштайн» глава Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що Україні буде «дуже і дуже важко» вигнати російських загарбників у 2023 році.

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