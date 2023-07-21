Їхав відкривати вулицю Зеленського. Стало відомо, як посол Пристайко дізнався про звільнення

Для Пристайка рішення про звільнення було неочікуваним

Звільнений сьогодні, 21 липня, з посади посла України у Великій Британії Вадим Пристайко дізнався про рішення президента Володимира Зеленського, коли їхав у машині на відкриття вулиці його імені. Про це повідомило джерело з оточення посла у коментарі «Суспільному».

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Для Пристайка рішення про звільнення було неочікуваним.

«Він дізнався про рішення зранку, в машині, коли їхав в невелике британське містечко на відкриття вулиці імені Зеленського», – йдеться у повідомленні.

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Раніше Пристайко у коментарі Sky News назвав «нездоровим сарказмом» репліку Зеленського про те, що він може хоч щодня дякувати британському міністру оборони Воллесу за військову допомогу Україні.

«Я думаю, він відповів трохи з сарказмом.. коли президент Зеленський сказав, що кожного ранку він прокидатиметься і дзвонитиме Бену Воллесу, щоб подякувати йому… Я не думаю, що цей сарказм − це здоровий сарказм», – заявив український дипломат.

На звільнення Пристайка вже відреагував ексглава британського уряду Борис Джонсон. «Сумно прощатися з Вадимом Пристайко, який був чудовим українським послом і другом у Сполученому Королівстві. Сподіваюся, він незабаром з'явиться в іншій іпостасі!» – написав він.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський звільнив Вадима Пристайка з посади посла у Великій Британії. Відповідний указ №442/2023 опублікований на сайті глави держави.

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Нагадаємо, голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак припустив, що посла України у Великій Британії Вадима Пристайка могли звільнити після того, як він назвав «нездоровим сарказмом» реакцію президента Володимира Зеленського на слова міністра оборони Британії Бена Воллеса.

Раніше повідомлялося, що міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Україні варто було б більше дякувати Заходу за вже надану зброю, коментуючи критику президента Володимира Зеленського через відсутність запрошення та чітких термінів вступу до НАТО