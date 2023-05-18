Міноборони покепкувало з заяви росіян про відступ на «вигідні рубежі»

Міноборони РФ заявляло, що окупанти відступили з лінії фронту на нібито більш вигідні позиції

Українське відомство нагадало окупантам, де розташовані єдино вигідні для них рубежі

Міністерство оборони України висміяло заяви російських загарбників про відступ на так звані «вигідні рубежі» і нагадало, куди саме треба відступити росіянам. Про це йдеться в публікації відомства у Twitter.

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Напередодні міноборони РФ заявляло, що окупанти відступили з лінії фронту на нібито більш вигідні позиції. Це було зроблено начебто з метою покращити лінії оборони від Збройних сил України.

«Ще раз нагадаємо Міноборони РФ, що найбільш сприятлива лінія оборони для російських військ проходить уздовж міжнародно визнаних кордонів Російської Федерації. Ви майже закінчили свій «зворотний наступ». Не пропустіть свій шанс», – написало українське міноборони.

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Нагадаємо, що Міноборони повідомило про просування ЗСУ на окремих ділянках фронту на Бахмутському напрямку.

До слова, за повідомленням Міноборони, протягом останнього місяця Росія збільшила кількість обстрілів Сумської, Чернігівської та Харківської областей.

Завершився 448-й день широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби противник завдав п'ять ракетних ударів по містах Бахмут та Херсон із застосуванням ЗРК С-300. Крім того, завдав 32 авіаційних ударів та здійснив більш як 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед мирного населення, пошкоджено приватні житлові будинки, інша цивільна та адміністративна інфраструктура.