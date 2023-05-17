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Міноборони назвало області, де РФ посилила обстріли за останній місяць

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Міноборони назвало області, де РФ посилила обстріли за останній місяць
Найбільше зазнала обстрілів Сумська область – 110
фото ілюстративне

Крім обстрілів мирного населення, ворог артилерійськими та авіаційними ударами намагається постійно тримати у напрузі українські війська

Протягом останнього місця Рсоія збільшила кількість обстрілів Сумської, Чернігівської та Харківської областей. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram.

«За останній місяць ворог збільшив обстріли прикордонних областей – Харківської, Чернігівської та Сумської. За останній тиждень у період з 8 по 16 травня 2023 року російські війська здійснили 162 обстріли зазначених областей. Найбільше зазнала обстрілів Сумська область – 110. Чернігівська – 29. Харківська – 23», – йдеться у повідомленні.

За її словами, крім обстрілів мирного населення, ворог артилерійськими та авіаційними ударами намагається постійно тримати у напрузі українські війська у прикордонних областях та не допустити їх задіяння на інших напрямках.

Триває 448-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Минулої доби відбулось 55 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій і надалі залишаються Бахмут та Мар’їнка. 

Теги: Сумщина Чернігівщина Харківщина обстріл Бахмут ворог окупанти

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