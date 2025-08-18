Головна Країна Політика
Підтримка прифронтових регіонів: коли запрацюють послуги

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Олексій Кулеба прокоментував відновлення України
фото з відкритих джерел

Програма охоплює 10 областей

Послуги з першого пакету рішень для підтримки прифронтових регіонів почне діяти з 1 вересня. Про це заявив віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба на презентації проєкту програми дій уряду, передає кореспондент «Главкома».

«Програма охоплює 238 громад, 10 областей. Послуги почнуть працювати з 1 вересня. Є послуги, які вже працюють, але вони будуть посилені та розширені. У вересні плануємо презентувати другий пакет. Він буде стосуватися економічної активності, відбудови, соціальної підтримки людей», – наголосив Кулеба.

Також віцепрем'єр-міністр пояснив, чому відбудова має відбуватися по всій Україні, але прифронтові території – пріоритет.

«Під час повномасштабного вторгнення відновлення – це також зброя і це відповідь агресору, що стійкість наших людей – це запорука перемоги. Відновлення під час війни – це передусім про людей. Прифронтові громади й області – це безпекових пояс нашої країни. Тому наш фокус і наша увага мають бути приділені саме прифронтовим регіонам. Ми говоримо не про те, що ми будуємо Трамбілдінг в Харкові, але ми маємо підтримувати людей, які працюють в Харкові та інших прифронт регіонах», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, 13 серпня Кабмін ухвалив перший пакет рішень для підтримки прифронтових регіонів. «Ми розробляємо програму, яка охоплює 238 громад у 10 областях – це 6,6 млн українців, серед яких 3,7 млн вразливі групи населення. За кожною цифрою – люди, яким держава має допомогти. В основі програми лежать п'ять ключових пріоритетів: житло, безпека, люди, бізнес та здоров'я», – йшлося у повідомленні Свириденко.

До слова, 18 серпня премʼєр-міністерка Юлія Свириденко презентувала проєкт програми дій уряду.

