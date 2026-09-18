Садовий заявив про прослуховувальний пристрій у службовому авто

Це не перший випадок, коли у Садового знаходять невідому апаратуру

У пристрої виявили антену та SIM-карту, його знайшли після перевірки автомобіля через проблеми з акумулятором

Львівський міський голова Андрій Садовий заявив про виявлення у службовому автомобілі невідомого пристрою, який може бути апаратом для прослуховування. За його словами, знахідка має антену та SIM-карту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Садового.

Садовий розповів, що автомобіль вирішили перевірити після того, як протягом місяця в ньому повністю сідав акумулятор. Крім того, у машині почало щось «стукати». Після розбирання автомобіля в ньому виявили невідомий апарат.

«Не маю гадки, хто це міг сюди поставити. Але якщо це зроблено офіційно, за рішенням суду, нашими органами – окей, будь ласка, прийдіть заберіть. Якщо воно безхозне, але потрібно для якихось розслідувань – також правоохоронні органи можуть на це глянути», – сказав мер Львова.

Садовий повідомив, що вже поінформував правоохоронців про знахідку. Він також продемонстрував пристрій на відео. Це не перший випадок, коли у Садового знаходять невідому апаратуру. За його словами, близько року тому подібний пристрій виявили у його кабінеті. Водночас конкретної відповіді про його призначення мер тоді не отримав.

За словами Садового, в одному з телефонів, яким він «спілкується з різними поважними людьми», було знайдено прослуховувальний пристрій. Його вдалося помітити під час ремонту, оскільки, за словами мера, телефон почав останнім часом несправно працювати.