Скандал із депутатом Трухіним, візит прем’єра Нідерландів. 2 лютого за хвилину

Під час візиту прем'єра Нідерландів до України було, зокрема, досягнуто домовленостей про будівництво центрів із реабілітації учасників бойових дій

Стрілянина у центрі Києва, Православна церква грозить судом сподвижникам Філарета, Україна отримала запит США на призначення Бріджит Брінк послом

Скандал із депутатом Трухіним: реакція політиків та посадових осіб

Після оприлюднення журналістами відео з місця ДТП за участю нардепа «Слуги народу» Олександра Трухіна, вранці 2 лютого стало відомо про його виключення з партії «Слуга народу».

Упродовж доби поведінку народного обранця прокоментували: президент Володимир Зеленський, який заявив, що повністю підтримує реакцію «Слуги народу», щодо виключення депутата з політсили.; колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який повідомив, що задоволений поведінкою поліцейського, що відмовився від хабаря у $150 тис.; колишній нардеп, журналіст та телеведучий Сергій Лещенко, що порадив нардепу «зникнути» та інші.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова доручила НАБУ відкрити ще одне кримінальне провадження щодо ДТП за участю Трухіна.

Також з’явилася інформація, що голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія ініціює проведення позачергового засідання парламенту для заслуховування керівників правоохоронних органів щодо кримінальних справ деяких народних депутатів.

Опозиційна партія «Європейська солідарність» оприлюднила заяву, у якій поклала на Зеленського повну відповідальність за дії скандального Трухіна. Державне бюро розслідувань заявло, що в їхньому розпорядженні не було відео зі службової камери поліцейських, знятого 23 серпня після аварії за участю нардепа.

НАБУ оприлюднило відео, як «слуга» Кузьміних бере хабар

Національне антикорупційне бюро України оприлюднило оперативне відео, на якому народний депутат із фракції «Слуга народу» Сергій Кузьміних бере хабар.

Згодом Кузьміних направив листа голові фракції «Слуга народу» Давіду Арахамії та голові партії Олені Шуляк із проханням тимчасово виключити його з фракції та дати можливість повернутися, якщо буде доведено його невинуватість.

Україну відвідав прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем’єр-міністром Королівства Нідерланди Марком Рютте, який прибув о Києва з офіційним візитом. Пізніше вони виступили на спільному брифінгу. Під час нього президент України повідомив, що анонсував будівництво 48 центрів реабілітації для ветеранів.

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте пригрозив Росії серйозними наслідками, які нестимуть за собою потужний пакет санкцій, у випадку її нового вторгнення в Україну.

Україна отримала запит США на призначення Бріджит Брінк послом

Вітчизняне зовнішньополітичне відомство отримало Запит США на призначення Бріджит Брінк послом США в Україні. Міністерство закордонних справ уже запустило процедуру узгодження її кандидатури, повідомив очільник МЗС Дмитро Кулеба.

Православна церква грозить судом сподвижникам Філарета

2 лютого, у резиденції предстоятеля Православної церкви при Михайлівському Золотоверхому кафедральному соборі відбулося чергове засідання Священного синоду Української православної церкви (Православної церкви України). Пресслужба Помісної церкви повідомила, що синод розглянув порушення архієреєм на спокої преосвященним Філаретом (Денисенком) та його послідовниками канонічного порядку.

Стрілянина у центрі Києва: постраждав ветеран АТО

В центрі Києва, за адресою Володимирська, 23, біля обмінника криптовалюти сталася стрілянина. Один із учасників конфлікту, Олексій Середюк, за словами побратима Михайла Маймана, дістав кульове поранення.

Пізніше в мережу потрапило відео інциденту.

Стали відомі дата та місце боксерського двобою Олександра Усика та Ентоні Джошуа

Матч-реванш Олександра Усика та Ентоні Джошуа, ймовірно, відбудеться на початку літа. Про це повідомив промоутер українського боксера Олександр Красюк. Щодо місця проведення поєдинку, то сторони хочуть орендувати лондонський «Веблі».

МОЗ назвав шість областей, які на межі потрапляння у «червону» зону

Міністерство охорони здоров'я визнало, що ситуація з коронавірусом в Україні погіршується. Головний санітарний лікар Ігор Кузін назвав області-кандидати до «червоної» зони карантину.

Також Кузін заявив, що в Україні у середині лютого штам коронавірусу «Омікрон» витіснить варіант «Дельта». За попередню добу в Україні зафіксовано 35 014 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

У житловому будинку Кропивницького стався вибух, є жертви

У Кропивницькому у багатоквартирному будинку стався вибух. За інформацією служби з надзвичайних ситуацій, загинула одна людина, троє травмувались, з них дві дитини. Руйнувань несучих конструкцій будинку немає.

З метою розслідування обставин інциденту поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України «Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки».

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