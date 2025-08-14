Нардеп поставив нового главу БЕБ у незручне становище

Власенко та Цивінський поспілкувалися про нову стратегію БЕБ у соцмережі

Новий директор Бюро економічної безпеки (БЕБ) Олександр Цивінський у коментарях під своїм дописом про початок роботи на новій посаді не зміг точно відповісти народному депутату Сергію Власенку на питання щодо стратегії розвитку БЕБ. Про це повідомляє «Главком».

Під час спілкування нардеп Сергій Власенко поцікавився, коли і де можна буде почути бачення нового очільника щодо стратегії розвитку БЕБ.

Олександр Цивінський відповів, що готовий презентувати свою стратегію «публічно та з інтерв’ю, а також на відповідних зустрічах з підприємцями та представниками громадськості».

Власенко розкритикував таку відповідь, зазначивши, що голова БЕБ не назвав конкретних термінів. Він також поставив під сумнів необхідність зустрічатися з «підприємцями та громадськістю», натякаючи, що Цивінський уже мав би бути обізнаний з проблематикою роботи Бюро.

Як відомо, Олександра Цивінського було призначено директором БЕБ 6 серпня. «Після рішення конкурсної комісії, належних перевірок і проходження поліграфа – немає застережень щодо його кандидатури», – прокоментувала прем’єр-міністерка Юлія Свириденко. Вона наголосила, що очікує від нового керівника оновлення роботи Бюро, зміцнення інституції та досягнення високого рівня довіри між відомством та українськими підприємцями.

Нагадаємо, скандальне ухвалення законопроєкту №12414, який передав контроль над НАБУ та САП генпрокурору, та надшвидке його скасування після масштабних вуличних протестів та обурення західних партнерів – ніби вже завершена історія. Всі хором підтвердили свою відданість незалежності антикорупційних органів, а НАБУ під час всього цього галасу за пару днів завершило одразу чотири резонансні справи.

Противники необмежених повноважень антикорупційних структур лишилися у меншості – принаймні ті з них, хто відкрито висловлює незадоволення нинішнім станом речей. Один з них – нардеп від «Батьківщини», голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування фактів можливої корупції в правоохоронних та судових органах Сергій Власенко. Він демонстративно не голосував за президентський законопроєкт, яким НАБУ та САП поверталися їхні повноваження. Власенко наголошує: незалежність цих структур, які вже працюють 10 років, насправді більше схожа на безконтрольність.

