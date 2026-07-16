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Нардепка Безугла повертається до «Слуги народу»: «Доведеться знову вступити»

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Нардепка Безугла повертається до «Слуги народу»: «Доведеться знову вступити»
Безугла заявила, що має намір знову вступити до парламентської фракції «Слуга народу»
фото: facebook.com/bezuhlamariana

Нардепка каже, що після повернення до фракції вона не змінить своєї позиції та продовжить відкрито критикувати керівництво ЗСУ

Народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що має намір знову вступити до парламентської фракції «Слуга народу», яку залишила у 2024 році.

За її словами, це необхідно для того, щоб домогтися реєстрації постанови про створення тимчасової слідчої комісії щодо системи військової юстиції. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис народної депутатки.

Безугла розповіла, що була присутня на засіданні фракції за участі президента Володимира Зеленського, оскільки підтримує голосування разом із монобільшістю. «Була на фракції з Президентом, бо голосую з ними, та не витримала й крикнула: «Але Сирський вбиває людей!»», – написала депутатка.

Водночас вона заявила, що вже найближчим часом знову стане членом фракції «Слуга народу». «Завтра прийдеться вступити знову до «Слуги народу», бо мені блокують постанову ТСК про систему військової юстиції... Керівник регламентного комітету «слуга» Кальченко шукає, що позафракційний нардеп не може збирати ТСК», – стверджує Безугла.

За її словами, після повернення до фракції вона не змінить своєї позиції та продовжить відкрито критикувати керівництво ЗСУ. «Буду ходити на всі зібрання фракції, поки там перебуватиму, не мовчатиму і доб'юся постанови. Зараз усе гостріше кожен вибирає: форма чи результат», – заявила депутатка.

Нардепка Безугла повертається до «Слуги народу»: «Доведеться знову вступити» фото 1

У липні 2024 року Мар'яна Безугла за власною заявою вийшла з фракції «Слуга народу», пояснивши це тим, що більше не має «моральних сил асоціювати себе з фракцією навіть формально». Перед цим її відкликали з посади заступниці голови парламентського комітету з питань нацбезпеки, а також усунули з керівництва підкомітету.

Попри вихід із фракції, Безугла неодноразово заявляла, що продовжує підтримувати президентські ініціативи. Водночас вона регулярно критикувала військове керівництво, зокрема головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, а також допускала можливість переходу у відкриту опозицію до влади у разі незмінності керівництва сектору оборони.

Водночас остаточне рішення про повернення Мар'яни Безуглої до фракції «Слуга народу» залежить не лише від її бажання. Відповідно до Закону «Про статус народного депутата України» та Регламенту Верховної Ради, народний депутат може увійти до складу депутатської фракції за письмовою заявою, однак фракція має погодити його вступ.

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Теги: партія Слуга народу Мар’яна Безугла

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