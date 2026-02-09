Головна Країна Політика
Регламентний комітет рекомендував відсторонити Безуглу від засідання Ради

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Регламентний комітет рекомендував відсторонити Безуглу від засідання Ради
Під час одного із засідань Ради Марʼяна Безугла послала Миколу Тищенка
фото: Марʼяна Безугла

Парламентський комітет вважає, що нардепка вживала «образливі висловлювання та непристойні слова» у бік Тищенка

Комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради рекомендував відсторонити народну депутатку Мар’яну Безуглу від участі у наступному засіданні парламенту. Причиною цьому стало нецензурне висловлювання нардепки у бік Миколи Тищенка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Безуглої.

Як зазначила депутатка, парламентський комітет за головуванням нардепа від «Слуги народу» Сергія Кальченка прийняв рішення захистити честь та гідність Миколи Тищенка, а також задовольнити його заяву та рекомендувати відсторонити Безуглу від засідання Верховної Ради. Зазначається, що на засіданні 16 грудня 2025 року нардепка вживала «образливі висловлювання та непристойні слова».

Регламентний комітет рекомендував відсторонити Безуглу від засідання Ради фото 1

Нагадаємо, у Верховній Раді сталася бійка між народною депутаткою Мар'яною Безуглою та парламентарем Сергієм Тарутою. 16 грудня народна депутатка заблокувала трибуну Верховної Ради з вимогою звільнити головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Депутат Сергій Тарута спробував розблокувати доступ до трибуни, зокрема він зривав загороджувальні стрічки та навіть вступив у словесну перепалку з Безуглою, яка згодом переросла в штовханину й не тільки. Згодом нардеп прокоментував ситуацію, засудивши дії Безуглої та наголосивши на небезпеці поширення пропаганди всередині Ради.

Згодом комітет Верховної Ради України з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту надіслав листа нардепці Марʼяні Безуглій з вимогою пояснити, чому вона використала нецензурну лексику щодо парламентаря Миколи Тищенка під час одного із засідань Ради.

Парламентський комітет повідомив, що йому надійшло звернення від Тищенка, у якому той поскаржився на висловлювання Безуглої. Серед скарг – публічне звернення до депутата нецензурною лексикою, блокування роботи парламенту та використання нецензурних слів в залі пленарних засідань.

До слова, народна депутатка Мар’яна Безугла розповіла, чому свідомо публікує провокативні дописи у соцмережах, що викликають резонанс і критику серед громадськості та її колег. За словами нардепки, це спосіб висвітлити «контраст певної проблематики» та «підняти питання» у суспільстві.

Мар'яна Безугла Микола Тищенко Верховна Рада

