Регламентний комітет рекомендував відсторонити Безуглу від засідання Ради

Під час одного із засідань Ради Марʼяна Безугла послала Миколу Тищенка

Парламентський комітет вважає, що нардепка вживала «образливі висловлювання та непристойні слова» у бік Тищенка

Комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради рекомендував відсторонити народну депутатку Мар’яну Безуглу від участі у наступному засіданні парламенту. Причиною цьому стало нецензурне висловлювання нардепки у бік Миколи Тищенка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Безуглої.

Як зазначила депутатка, парламентський комітет за головуванням нардепа від «Слуги народу» Сергія Кальченка прийняв рішення захистити честь та гідність Миколи Тищенка, а також задовольнити його заяву та рекомендувати відсторонити Безуглу від засідання Верховної Ради. Зазначається, що на засіданні 16 грудня 2025 року нардепка вживала «образливі висловлювання та непристойні слова».

Нагадаємо, у Верховній Раді сталася бійка між народною депутаткою Мар'яною Безуглою та парламентарем Сергієм Тарутою. 16 грудня народна депутатка заблокувала трибуну Верховної Ради з вимогою звільнити головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Депутат Сергій Тарута спробував розблокувати доступ до трибуни, зокрема він зривав загороджувальні стрічки та навіть вступив у словесну перепалку з Безуглою, яка згодом переросла в штовханину й не тільки. Згодом нардеп прокоментував ситуацію, засудивши дії Безуглої та наголосивши на небезпеці поширення пропаганди всередині Ради.

🇺🇦 У Верховній Раді нардепка Мар'яна Безугла під час виконання гімну України заблокувала трибуну парламенту



У власному тг-каналі Безугла опублікувала відео своєї бійки з нардепом Тарутою. pic.twitter.com/5Kc71kJxaM — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 16, 2025

Згодом комітет Верховної Ради України з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту надіслав листа нардепці Марʼяні Безуглій з вимогою пояснити, чому вона використала нецензурну лексику щодо парламентаря Миколи Тищенка під час одного із засідань Ради.

Парламентський комітет повідомив, що йому надійшло звернення від Тищенка, у якому той поскаржився на висловлювання Безуглої. Серед скарг – публічне звернення до депутата нецензурною лексикою, блокування роботи парламенту та використання нецензурних слів в залі пленарних засідань.

До слова, народна депутатка Мар’яна Безугла розповіла, чому свідомо публікує провокативні дописи у соцмережах, що викликають резонанс і критику серед громадськості та її колег. За словами нардепки, це спосіб висвітлити «контраст певної проблематики» та «підняти питання» у суспільстві.