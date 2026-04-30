Безугла напала на Федієнка у Раді (відео)

Безугла звинуватила Федієнка у брехні

Під час виступу народного депутата Олександра Федієнка у Верховній Раді щодо законопроєкту про кіберсили сталася сутичка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

Штовханина у Раді

Нардепка Мар’яна Безугла підбігла до трибуни у Раді та почала зривати виступ Федієнка, вигукуючи звинувачення у брехні. У ситуацію втрутився спікер парламенту Руслан Стефанчук, який закликав депутатку повернутися на своє місце.

Заява Безуглої

«Я не проти кіберсил, я проти того, щоб під красивою вивіскою створювали черговий штаб Сирського, в якому, якщо не виконаєш те, що він хоче, підеш у піхоту. Це дійсно те, чого прагнуть кіберфахівці?», – наголосила нардепка.

Безугла підкреслила, що перепросила за порушення регламенту.

Федієнко про законопроєкт №12349

Водночас Федієнко опублікував відео свого виступу і зазначив, що «єдина людина, яка блокує прийняття закону про кіберсили, не втримала емоцій».

Зокрема, депутат наголосив, що законопроєкт стосується військових, які щодня виконують бойові завдання у кіберпросторі, однак досі не мають повноцінного правового статусу, чітких правил роботи, належних можливостей і захисту.

«Ми не маємо права перетворювати парламент на інструмент шантажу, коли йдеться про оборону держави. Кожен день затримки – це не просто процедура. Це обмежені можливості для тих, хто вже сьогодні воює в кіберпросторі за Україну», – написав нардеп.

Нагадаємо, у Верховній Раді сталася бійка між народною депутаткою Мар'яною Безуглою та парламентарем Сергієм Тарутою. 16 грудня 2025 року народна депутатка заблокувала трибуну Верховної Ради з вимогою звільнити головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Тоді Комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради рекомендував відсторонити народну депутатку Мар’яну Безуглу від участі у наступному засіданні парламенту.