Національна академія наук відмовила Стефанчуку у званні члена-кореспондента – ЗМІ

Руслан Стефанчук є доктором юридичних наук та професором

Голові Верховної Ради вдруге не вдалося отримати вчене звання

Національна академія наук України не присвоїла голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку звання члена-кореспондента. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Апостроф».

Як зазначається, це друга спроба Стефанчука отримати звання члена-кореспондента (відділення історії, філософії та правознавства).

«Сьогодні Національна академія наук провалила надання Стефанчуку звання члена-кореспондента. Це вже вдруге. Не вистачило десь 30 голосів», – повідомив співрозмовник видання.

Варто зазначити, що Руслан Стефанчук є доктором юридичних наук, професором та членом-кореспондентом Національної академії правових наук.

Член-кореспондент Національної академії наук України – це почесне наукове звання, яке присвоюється вченим за вагомий внесок у розвиток науки. Це звання є проміжним етапом між звичайним науковцем і дійсним членом (академіком) академії.

Кандидати на звання члена-кореспондента висуваються науковими установами, вищими навчальними закладами, державними та громадськими організаціями, а також дійсними членами і членами-кореспондентами НАН України. Вибори проводяться шляхом таємного голосування дійсних членів Академії відповідного відділення.

Члени-кореспонденти мають право брати участь у роботі відділень Академії, висувати кандидатів на вибори до складу НАН України та обирати нових членів. Проте вони не користуються всіма правами, які мають дійсні члени (академіки).

Член-кореспондент може бути обраний дійсним членом (академіком) НАН України за подальші наукові досягнення та активну участь у діяльності академії.

Нагадаємо, на початку березня чемпіон світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик здобув ступінь доктора філософії.

До слова, ексголовнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний захистив дисертацію з права та здобув науковий ступінь доктора філософії. Захист дисертації відбувся в Одеській юридичній академії, яку очолює ексрегіонал Сергій Ківалов.