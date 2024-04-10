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Рада ратифікувала оновлену Угоду про вільну торгівлю з Канадою

Ірина Міллер
glavcom.ua
Рада ратифікувала оновлену Угоду про вільну торгівлю з Канадою
За проєкт закону проголосували 317 народних депутатів.
фото з відкритих джерел

Сама угода була укладена ще у 2017 році

Верховна Рада на засіданні 10 квітня схвалила законопроєкт №0242 про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою. Про це повідомив перший заступник голови податкового комітету Ради Ярослав Железняк у Telegram.

За проєкт закону проголосували 317 народних депутатів.

«Це не сама нова угода, це зміни до неї (додали послуги). Сама угода була укладена ще у 2017 році», - додав нардеп.

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У березні Канада завершила ратифікацію оновленої Угоди про вільну торгівлю з Україною - генерал-губернатор Канади Мері Саймон підписала законопроєкт про ратифікацію оновленої угоди, після чого він набув чинності.

У вересні 2023 року стало відомо, що Україна й Канада розширили угоду про вільну торгівлю. У жовтні міністерка зовнішньої торгівлі, підтримки експорту, малого підприємництва та економічного розвитку Канади Мері Інг представила у парламенті текст модернізованої угоди про зону вільної торгівлі (ЗВТ) з Україною. 

Нова угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою має розширити залучення вітчизняного бізнесу до міжнародних ланцюгів постачання.  

Нагадаємо, 24 лютого президент Володимир Зеленський та премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо підписали двосторонню безпекову угоду між державами

За словами Зеленського, сьогодні Україна точно сильніша, ніж два роки тому, оскільки сьогодні було підписано ще одну безпекову угоду, яка зміцнює позиції українського народу, і особливо українських воїнів.

Теги: законопроєкт послуги Україна Канада Верховна Рада

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