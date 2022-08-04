Україна хоче напряму поговорити з головою Китаю, – Зеленський

Україна від початку війни намагається провести прямі переговори із Китаєм

Україна шукає можливості напряму поговорити з головою Китаю Сі Цзіньпіном, щоб закінчити війну. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю газеті South China Morning Post.

У виданні зауважили, що це перше інтерв'ю президента України азійському ЗМІ з початку російського вторгнення. Журналісти здзвонилися із Зеленським по Zoom, розмова тривала 40 хвилин.

«Я хотів би поговорити безпосередньо. У мене була одна розмова з Сі Цзіньпіном, це було рік тому. З початку широкомасштабної агресії 24 лютого ми офіційно просили про розмову, але у нас не було ніякої розмови з Китаєм, хоча я вважаю, що це було б корисно», – сказав він.

Зеленський закликав Китай використовувати свій величезний політичний та економічний вплив на Росію, щоб війна в Україні якомога швидше закінчилася.

«Це дуже потужна держава. Це потужна економіка... Тому він може політично, економічно впливати на Росію. Крім того, Китай є постійним членом Ради безпеки ООН», – сказав український гарант.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія почала втрачати свою частку на нафтових ринках Індії та Китаю. Агентство Bloomberg зафіксувало, що танкерні перевезення, що поставляють нафту на два найбільші для Росії ринки, за останні тижні впали майже на 30% від пікових значень навесні.

Також раніше ЗМІ повідомили, що китайські комерційні компанії продають Росії товари подвійного призначення, які росіяни використовують на війні проти України.