Головна Країна Політика
search button user button menu button

Україна хоче напряму поговорити з головою Китаю, – Зеленський

Альона Боженко
Сьогодні, 04:31 glavcom.ua
Україна хоче напряму поговорити з головою Китаю, – Зеленський
Китай не погоджується на прямі перемовини з Україною
фото із відкритих джерел

Україна від початку війни намагається провести прямі переговори із Китаєм

Україна шукає можливості напряму поговорити з головою Китаю Сі Цзіньпіном, щоб закінчити війну. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю газеті South China Morning Post.

У виданні зауважили, що це перше інтерв'ю президента України азійському ЗМІ з початку російського вторгнення. Журналісти здзвонилися із Зеленським по Zoom, розмова тривала 40 хвилин.

«Я хотів би поговорити безпосередньо. У мене була одна розмова з Сі Цзіньпіном, це було рік тому. З початку широкомасштабної агресії 24 лютого ми офіційно просили про розмову, але у нас не було ніякої розмови з Китаєм, хоча я вважаю, що це було б корисно», – сказав він.

Зеленський закликав Китай використовувати свій величезний політичний та економічний вплив на Росію, щоб війна в Україні якомога швидше закінчилася.

«Це дуже потужна держава. Це потужна економіка... Тому він може політично, економічно впливати на Росію. Крім того, Китай є постійним членом Ради безпеки ООН», – сказав український гарант.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія почала втрачати свою частку на нафтових ринках Індії та Китаю. Агентство Bloomberg зафіксувало, що танкерні перевезення, що поставляють нафту на два найбільші для Росії ринки, за останні тижні впали майже на 30% від пікових значень навесні.

Також раніше ЗМІ повідомили, що китайські комерційні компанії продають Росії товари подвійного призначення, які росіяни використовують на війні проти України.

Читайте також: Китайські державні ЗМІ активно поширюють російську дезінформацію про війну в Україні
Теги: війна Китай Україна війна в Україні

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї закликав Україну та Росію до переговорів
Не сидітиме, склавши руки. Китай зробив заяву про війну в Україні
18 липня, 06:47
Акція на підтримку України в Тайвані
Китай фактично став на сторону Росії, тому Україні варто розвивати активні відносини з Тайванем
23 липня, 10:25
Російський інтернет-магазин Huawei припинив роботу
Китайська компанія Huawei закрила інтернет-магазин у Росії
Вчора, 20:43

Політика

Україна хоче напряму поговорити з головою Китаю, – Зеленський
Україна хоче напряму поговорити з головою Китаю, – Зеленський
Президент назвав абсурдним рішення Росії визнати полк «Азов» терористичною організацією
Президент назвав абсурдним рішення Росії визнати полк «Азов» терористичною організацією
Якби Росія хотіла переговорів, то не стягувала б війська на південь України, – Зеленський
Якби Росія хотіла переговорів, то не стягувала б війська на південь України, – Зеленський
«Димова завіса»: Кулеба прокоментував готовність Росії до переговорів
«Димова завіса»: Кулеба прокоментував готовність Росії до переговорів
Кулеба розповів про труднощі зі створенням трибуналу для Росії
Кулеба розповів про труднощі зі створенням трибуналу для Росії
До Києва з робочим візитом прибув глава МЗС Естонії
До Києва з робочим візитом прибув глава МЗС Естонії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
48K
ЗСУ показали, як Himars знищує ворога (відео)
36K
РФ перекидає з Білорусі в Україну диверсійні групи
35K
В Україні оголошено штормове попередження: які області вкриє негода 
34K
Герої таки вмирають. Перед українцями стоїть вибір, про який ніхто не говорить
21K
Штурм Нікополя. Голова району про оборону міста та полювання на колаборантів
18K
Китай проти США: Кремль «опустив хвоста» та змінив риторику

Новини

Комунальники Херсона рили окопи для рашистів. Підозру отримав директор водоканалу
Вчора, 15:48
ДБР затримало начальників військкоматів, які вимагали хабарі у призовників (фото)
Вчора, 14:45
Рашисти знищують меморіал українським захисникам у Маріуполі (фото)
Вчора, 14:02
Україна повертає миротворців із Косово
Вчора, 13:40
Зернові угоди: судно Razoni успішно пройшло інспекцію в Туреччині (фото)
Вчора, 13:24
МЗС попередив Білорусь про наслідки у разі вторгнення в Україну
Вчора, 13:04

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту