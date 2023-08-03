14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»

В рамках проєкту компанії PIPL.UA кожен з нас може долучитися і подарувати хлопцям на фронті «сталеві крила»

Один з найбільших інтернет-магазинів України з реалізації систем відеоспостереження та сигналізації PIPL.UA і БФ «Сталеві крила» об’єдналися з метою забезпечення 14-ї окремої механізованої бригади роти ударних БПЛА штурмовими дронами. Компанія та Фонд випустили реліз з описом їх спільного проєкту і запрошують українців підтримати наших військових.

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«Раді повідомити, що уже цього місяця ми відкриваємо збір на покупку штурмового дрона для 14-ї окремої механізованої бригади роти ударних БПЛА!

Кожен із нас може зробити свій вклад у велику справу боротьби за нашу державу. Твоя покупка в PIPL – ще один крок до перемоги над ворогом. Відтепер 3% від суми твого кожного чеку ми передаватимемо у фонд, щоб придбати безстрашну «пташк» для наших бійців!», – йдеться в релізі.

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Кожен учасник проєкту, купуючи товари в PIPL, отримає персональний лист від військових 14-ї окремої механізованої бригади роти ударних БПЛА та з його допомогою зможе на власні вуха почути, «як звучить наша Перемога»!

Окрім цього, долучившись до збору, кожен стає учасником благодійного розіграшу унікальних подарунків: футболок від PIPL.UA (http://pipl.ua/) та Фонду “Сталеві крила” з віршами Ліни Костенко, камер EZVIZ та IMOU.

Деталі за посиланням: https://pipl.ua/article/steel_wings