Головна Пресрелізи
search button user button menu button

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
PIPL.UA і БФ «Сталеві крила» об’єдналися

В рамках  проєкту компанії PIPL.UA кожен з нас може долучитися і подарувати хлопцям на фронті «сталеві крила»

Один з найбільших інтернет-магазинів України з реалізації систем відеоспостереження та сигналізації PIPL.UA і БФ «Сталеві крила» об’єдналися з метою забезпечення 14-ї окремої механізованої бригади роти ударних БПЛА штурмовими дронами. Компанія та Фонд випустили реліз з описом їх спільного проєкту і запрошують українців підтримати наших військових.

«Раді повідомити, що уже цього місяця ми відкриваємо збір на покупку штурмового дрона для 14-ї окремої механізованої бригади роти ударних БПЛА!

Кожен із нас може зробити свій вклад у велику справу боротьби за нашу державу. Твоя покупка в PIPL – ще один крок до перемоги над ворогом. Відтепер 3% від суми твого кожного чеку ми передаватимемо у фонд, щоб придбати безстрашну «пташк» для наших бійців!», – йдеться в релізі.

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка» фото 1

Кожен учасник проєкту, купуючи товари в PIPL, отримає персональний лист від військових 14-ї окремої механізованої бригади роти ударних БПЛА та з його допомогою зможе на власні вуха почути, «як звучить наша Перемога»!

Окрім цього, долучившись до збору, кожен стає учасником благодійного розіграшу унікальних подарунків: футболок від PIPL.UA (http://pipl.ua/) та Фонду “Сталеві крила” з віршами Ліни Костенко, камер EZVIZ та IMOU.

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка» фото 2

Деталі за посиланням: https://pipl.ua/article/steel_wings

Теги: інтернет перемога

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами нардепа Дунди, росіяни готові до перманентної війни
«Вони дійсно готові до постійної війни». Нардеп Дунда дав невтішний прогноз щодо Росії
Вчора, 11:57
Поповнення банківських карток через термінали стане важчим
Відсьогодні запрацювали нові правила поповнення карток у терміналах
1 серпня, 08:00
Ілон Маск заважає ЗСУ звільнити Крим
The New York Times: Маск заборонив ЗСУ використовувати Starlink для деокупації Криму
29 липня, 21:00
Наразі на даху посольства нараховується 28 антен
Як спецслужби РФ стежать за владою Молдови? Журналісти оприлюднили дані
25 липня, 10:36
Зловмиснику загрожує до 10 років тюрми
В Одесі СБУ затримала «праву руку» колаборанта Стремоусова
20 липня, 15:09
За словами Дунди, у Росії достатньо ресурсів, щоб постійно розхитувати Україну та воювати з нею
Що таке перемога для України? Нардеп Дунда назвав ключову умову
19 липня, 19:52
Протягом доби відбулось 29 бойових зіткнень
ЗСУ відбили усі атаки окупантів в районі Авдіївки – Генштаб
17 липня, 19:22
«Незалежний інтернет» хочуть впровадити в американській армії для швидкого передавання інформації
Американські компанії хочуть створити «незалежний інтернет» для військових
10 липня, 14:58
Головним питанням наступних виборів стане майбутній розвиток України, упевнений Луценко
Луценко пояснив, звідки ростуть проблеми генерала Залужного
9 липня, 22:13

Пресрелізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
У Київському Театрі Драматургів відбудеться прем’єра вистави «Невишневий сад»
У Київському Театрі Драматургів відбудеться прем’єра вистави «Невишневий сад»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
108K
Папа Римський вимагає від Європи не давати зброю Україні, бо це не креативно
29K
Африканська драма. Що відбувається в Нігері
21K
Портников пояснив, чому російська армія завжди гостро потребувала українців
18K
«Журнал обліку журналів». Активіст, який став сапером, розповів, що його бісить в армії
8436
Німці почали відмовлятись від пива через дві причини
8326
62 доби безперервного мовлення. ЗМІ вирахували все те, що наговорив «експерт» Жданов під час війни

Новини

Окупанти намагаються наступати під Бахмутом та Мар’їнкою – Генштаб
Сьогодні, 07:02
РФ готує «повітряну армію» для нової атаки на Україну. Генерал спрогнозував наслідки
Сьогодні, 06:32
Спека, місцями дощитиме: прогноз погоди на 3 серпня
Сьогодні, 05:28
Масштабна повітряна тривога тривала понад три години
Сьогодні, 04:10
3 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:17
Місцями грозові дощі: синоптики дали прогноз на 2 серпня
Вчора, 05:27

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту