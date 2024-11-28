Норвегія схвалила збільшення допомоги Україні у 2025 році до $3,2 млрд

«Це важливий сигнал для України, яка переживає тяжкі часи, і важливий сигнал для тих, хто нападає», – заявив Стьоре

Сьогодні, 28 листопада, парламент Норвегії підтримав збільшення підтримки України до 35 млрд норвезьких крон ($3,2 млрд) у 2025 році. Про це повідомляє видання Vart Land.

Зазначається, що про збільшення допомоги Україні оголосив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре під час зустрічі із лідерами парламентських партій. Саме на ній обговорювалося фінансування допомоги Україні у 2025 році.

Таку зустріч вирішили провести після того, як у проєкт держбюджету Норвегії заклали на допомогу Україні у 2025 році лише 15 млрд крон (близько $1,3 млрд). Це викликало невдоволення в опозиційних партій, вони у відповідь вимагали виділити 45 млрд крон (понад $4 млрд).

«Це важливий сигнал для України, яка переживає тяжкі часи, і важливий сигнал для тих, хто нападає», – заявив Стьоре.

Він уточнив, що під час зустрічі намагався знайти таке рішення, яке підтримають усі партії у парламенті. У результаті лідери партій підтримали виділення $3,2 млрд.

Нагадаємо, Норвегія підтримує зняття всіх обмежень на використання Збройними силами України зброї, яку надали міжнародні партнери. Про це під час конференції щодо Формули миру в Монреалі повідомив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде. За словами Ейде, єдиним обмеженням для України у цьому питанні має бути міжнародне право.

Також прем’єр-міністр Норвегії заявив про намір збільшити допомогу Україні. Він наголосив, що за програмою, яка була розрахована до 2027 року, Норвегія надавала країні підтримку розміром $1,5 млрд на рік. Відповідно до нової ініціативи, ця сума збільшуватиметься.

До слова, у Норвегії припиняється автоматичне надання притулку всім українським біженцям. Це стосується громадян, які прибуватимуть до північної країни із західної частини України. Таку заяву зробила міністерка юстиції Норвегії Емілія Енгер Мель. Відтепер заявники з Львівської, Волинської, Тернопільської, Рівненської, Івано-Франківської та Закарпатської областей розглядатимуться в індивідуальному порядку. Це пов'язано з тим, що ці регіони вважаються безпечними та розміщені далеко від лінії фронту.