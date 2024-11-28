Головна Країна Політика
search button user button menu button

Норвегія схвалила збільшення допомоги Україні у 2025 році до $3,2 млрд

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Норвегія схвалила збільшення допомоги Україні у 2025 році до $3,2 млрд
Про збільшення допомоги Україні оголосив прем'єр-міністр Норвегії під час зустрічі із лідерами парламентських партій
фото з відкритих джерел

«Це важливий сигнал для України, яка переживає тяжкі часи, і важливий сигнал для тих, хто нападає», – заявив Стьоре

Сьогодні, 28 листопада, парламент Норвегії підтримав збільшення підтримки України до 35 млрд норвезьких крон ($3,2 млрд) у 2025 році. Про це повідомляє видання Vart Land.

Зазначається, що про збільшення допомоги Україні оголосив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре під час зустрічі із лідерами парламентських партій. Саме на ній обговорювалося фінансування допомоги Україні у 2025 році.

Таку зустріч вирішили провести після того, як у проєкт держбюджету Норвегії заклали на допомогу Україні у 2025 році лише 15 млрд крон (близько $1,3 млрд). Це викликало невдоволення в опозиційних партій, вони у відповідь вимагали виділити 45 млрд крон (понад $4 млрд).

«Це важливий сигнал для України, яка переживає тяжкі часи, і важливий сигнал для тих, хто нападає», – заявив Стьоре.

Він уточнив, що під час зустрічі намагався знайти таке рішення, яке підтримають усі партії у парламенті. У результаті лідери партій підтримали виділення $3,2 млрд. 

Нагадаємо, Норвегія підтримує зняття всіх обмежень на використання Збройними силами України зброї, яку надали міжнародні партнери. Про це під час конференції щодо Формули миру в Монреалі повідомив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде. За словами Ейде, єдиним обмеженням для України у цьому питанні має бути міжнародне право.

Також прем’єр-міністр Норвегії заявив про намір збільшити допомогу Україні. Він наголосив, що за програмою, яка була розрахована до 2027 року, Норвегія надавала країні підтримку розміром $1,5 млрд на рік. Відповідно до нової ініціативи, ця сума збільшуватиметься.

До слова, у Норвегії припиняється автоматичне надання притулку всім українським біженцям. Це стосується громадян, які прибуватимуть до північної країни із західної частини України. Таку заяву зробила міністерка юстиції Норвегії Емілія Енгер Мель. Відтепер заявники з Львівської, Волинської, Тернопільської, Рівненської, Івано-Франківської та Закарпатської областей розглядатимуться в індивідуальному порядку. Це пов'язано з тим, що ці регіони вважаються безпечними та розміщені далеко від лінії фронту.

Читайте також:

Теги: Норвегія Україна військова допомога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Голова Верховного суду Станіслав Кравченко розповів про дезертирство серед війська України
Зросла кількість випадів дезертирства серед українських військових – голова Верховного суду
29 жовтня, 19:44
«Дія» отримала нагороду за шлюб онлайн
«Дію» визнано одним із найкращих винаходів світу за версією журналу Time
30 жовтня, 19:29
Свято та традиції 17 листопада
17 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 листопада, 00:05
Представники Метінвесту взяли участь у панелі «Металургія та критичні матеріали»
Інтеграція бізнесів та спільне виробництво продукції: Україна та Італія налагоджують економічні зв’язки
22 листопада, 13:15
Кір Стармер не буде телефонувати Путіну
Прем'єр Британії відмовився говорити з Путіним після того, як з ним поговорив Шольц
17 листопада, 23:32
Президент Франції вважає, що спільна декларація саміту G20 виграла б, якби була більш чіткою щодо конфлікту в Україні
Макрон підтримав дозвіл США на українські удари Atacms по Росії
19 листопада, 10:48
Atacms – це американський оперативно-тактичний ракетний комплекс із балістичною ракетою
ЗСУ вперше атакували військовий об'єкт на території РФ ракетами Atacms
19 листопада, 11:00
Точні характеристики РС-26 «Рубіж» залишаються невідомими
Росія атакувала Дніпро 21 листопада ракетою «Рубіж» – Financial Times
22 листопада, 11:57
Адміністрація Байдена схвалила передачу Україні протипіхотних мін
Які рішення Байдена допоможуть Трампу закінчити війну в Україні: деталі від Bloomberg
24 листопада, 11:02

Політика

Україна відреагувала на плани Фіцо поїхати в Москву 9 травня
Україна відреагувала на плани Фіцо поїхати в Москву 9 травня
Норвегія схвалила збільшення допомоги Україні у 2025 році до $3,2 млрд
Норвегія схвалила збільшення допомоги Україні у 2025 році до $3,2 млрд
Зеленський нагадав правило, яке мають виконувати українці під час повітряної тривоги
Зеленський нагадав правило, яке мають виконувати українці під час повітряної тривоги
Яку суму від заморожених активів РФ отримає Україна наступного року: прогноз Мінфіну
Яку суму від заморожених активів РФ отримає Україна наступного року: прогноз Мінфіну
Україна готова провести другий Саміт миру – Єрмак
Україна готова провести другий Саміт миру – Єрмак
Чи порушували США питання зниження мобілізаційного віку в Україні до 18 років? Відповідь МЗС
Чи порушували США питання зниження мобілізаційного віку в Україні до 18 років? Відповідь МЗС

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
113K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 листопада: ситуація на фронті
40K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 листопада 2024
24K
«Слон у кімнаті»: новий аграрний єврокомісар розкритикував українське сільське господарство
8827
«Будуть знищені»: Маск передбачив особливість воєн майбутнього
6803
Ще одна країна ЄС заявила, що Нетаньягу має імунітет від МКС на їхній території
4833
«Мова – це є мова…». Поліцейський з Київщини, що готується до складання іспиту, підірвав мережу (відео)

Новини

У Словаччині затримали двох українців, яких підозрюють у хвилі мінувань
Сьогодні, 22:11
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 листопада
Сьогодні, 06:00
На Київщині ППО працює по безпілотниках
Сьогодні, 00:34
28 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
МВФ та Єврокомісія поставили крапку в питанні оподаткування тютюнових стіків
Вчора, 12:26
Мінлива хмарність, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 27 листопада
Вчора, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua