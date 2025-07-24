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Коли завершиться війна? Залужний дав несподіваний прогноз

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Коли завершиться війна? Залужний дав несподіваний прогноз
За словами дипломата, здатність Росії вести бойові дії безпосередньо залежить від її ресурсного потенціалу
скріншот з відео

Як зазначив колишній головком ЗСУ, війна може тривати ще десяток років

Повномасштабна війна може затягнутися до 2034 року або й довше. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на посла України у Великій Британії, колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного в інтерв'ю LB.ua.

За словами ексголовкома, Україна вступила в нову фазу війни, яка істотно відрізняється від періоду повномасштабного вторгнення у 2022–2023 роках. І якщо країна не подбає про свій довгостроковий захист, збройне протистояння може затягнутися ще на десятиліття. «З 2024 року розпочалася зовсім інша війна – війна на виснаження, і тривати вона може довго», – наголосив Залужний.

Як зазначив дипломат, російська армія змінила підходи до ведення бойових дій і тепер застосовує тактику, спрямовану не стільки на просування, скільки на знекровлення Збройних сил України та цивільного населення. За словами Залужного, на лінії фронту зараз є позиції, створені не для прориву, а виключно для знищення.

Нагадаємо, посол України у Великій Британії Валерій Залужний висловив свої прогнози щодо майбутніх викликів для Росії та зауважив на критичному виборі, який постане перед Кремлем у 2026 році. За його словами, майбутня війна залежатиме від двох ключових факторів: демографії та економіки.

До слова, Залужний стверджував, що Україні не варто розраховувати на повернення до кордонів 1991 року, оскільки Росія досі має ресурси для продовження війни.

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Теги: Валерій Залужний перемир'я

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