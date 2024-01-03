Окупанти завдали ударів по Харкову

Росіяни завдали ракетних ударів із території Білгородської області

Увечері 3 січня російські загарбники завдали ракетного удару по Харкову. Про це повідомив харківський міський голову Ігор Терехов, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов і начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.

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«Харків знову під ракетним обстрілом», – пише Терехов.

Голова Харківської ОВА повідомив про один вибух у Харкові. Він додав, що окупанти завдають ударів.

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Синєгубов закликав людей не залишати укриття до відбою тривоги. Місцеві Telegram-канали повідомляють, що в місті пролунало щонайменше два вибухи.

Мельник повідомив, що росіяни завдають ракетних ударів із території Білгородської області. Попередньо, обстріл ведеться із ЗРК С-300.

Нагадаємо, увечері 2 січня російська ракета влучила по одній зі шкіл Основ’янського району в Харкові, частина двоповерхової будівлі обвалилася. На місці вибуху утворилася вирва діаметром близько десяти метрів, яка наповнена водою. Рятувальники припускають, що ракетний удар пошкодив підземний водогін. У щонайменше трьох приватних будинках поблизу побило вікна.

Триває 679-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 47 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав шість ракетних та 42 авіаційних ударів, здійснив 18 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.