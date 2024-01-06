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Ракета, якою РФ вдарила по Харкову, могла бути з КНДР – прокуратура

Надія Карбунар
glavcom.ua
Ракета, якою РФ вдарила по Харкову, могла бути з КНДР – прокуратура
Прокуратура показала уламки ракет, якими обстрілювали Харків
фото: «Укрінформ»

Ракета є трохи більшою, ніж «Іскандер», та відрізняється внутрішньо

У Харкові досліджують уцілілу хвостову частину ракети, яку РФ могла отримати з КНДР. Візуально вона схожа на «Іскандер», однак є деякі технічні відмінності. Про це заявив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, передає «Укрінформ».

6 січня Чубенко показав уламки ракет, якими росіяни обстрілювали Харків у період з 29 грудня по 2 січня. Зокрема й тієї, що вдарила по центру міста, неподалік площі Свободи.

«Під час удару від неї залишилися дуже великі частини, зокрема, й хвостова частина, по якій ми змогли зрозуміти, що це нетипова ракета «Іскандер». Якими ракетами били – такими ж самими чи ні (під час усіх ударів останніх днів, – ред.) – зараз не можу сказати, оскільки під час інших влучань залишилися дрібні частини, за якими неможливо відрізнити, чи це «Іскандер», чи дуже схожа на нього ракета. Проводяться експертизи».

Чубенко відзначив, що раніше не фіксувалися випадки, коли б росіяни намагалися приховати маркування ракет, якими обстрілювали Харківщину.

«Спроба затерти номери на певних деталях свідчить про бажання приховати інформацію про цю ракету. До того ж по внутрішньому обладнанню ми бачимо: надписи всередині не дуже охайні, зроблені врізнобій. Зазвичай у таких ракетах, зроблених і в Радянському Союзі, і вже в Росії, надписи дуже охайні, все зроблено дуже ретельно, подекуди ставляться навіть прізвища працівників заводу, щоб встановити відповідальних – хто саме і що робив. Тут же такого нема. І ті надписи, цифри, абревіатури, які є, вони різнотипні», – розповів Чубенко.

Експерти мають сумніви не лише через якість, додав він, встановлено, що є технічні відмінності.

«Ця ракета є трохи більшою, ніж «Іскандер», буквально на 10 мм в діаметрі. Відрізняється внутрішньо: це обмотка дротів, оскільки на «Іскандері» є захист від РЕБ, спеціальне керування. Тут воно відсутнє, тут дроти просто йдуть всередині цієї ракети», – сказав Чубенко.

Є й інші технічні відмінності. Проте сказати точно, що це ракета виробництва КНДР, фахівці не можуть. У прокуратурі припускають: або РФ перейшла на більш недбале вироблення ракет, або це може бути ракета, виготовлена іншою країною.

«За тією інформацією, яка є в мережі Інтернет, за фото з північнокорейських парадів, за соплами, за задньою частиною цієї ракети – вона дуже схожа. І, дійсно, північнокорейська ракета виготовлялася на базі «Іскандера». Саме тому ми схиляємося до версії, що, можливо, це є ракета, яку надала Північна Корея. Але хочу зауважити, що прямих доказів, щоб стверджувати, що це Північна Корея, чи якась інша країна надала, зараз немає».

Нагадаємо, координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Росія придбала у Північної Кореї балістичні ракети. Їх уже використали для ударів по Україні.

Згодом The Washington Post повідомив, що Північна Корея могла передати Російській Федерації кілька десятків балістичних ракет для ударів по Україні.

До слова, супутникові знімки, зроблені з жовтня по грудень, показують безперервний потік кораблів з КНДР до Росії. Північна Корея продовжує постачати Кремлю боєприпаси. Зокрема, військові поставки активізувалися з початку жовтня, коли США звинуватили Північну Корею у відправці боєприпасів до Росії.

Також американська сторона отримала інформацію, підтверджену супутниковими знімками, що Північна Корея відправила до Росії понад тисячу контейнерів з боєприпасами.

Як повідомлялося раніше, Росія та КНДР продовжують розширювати співпрацю, зокрема в торгівлі, економіці, науці та технологіях.

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