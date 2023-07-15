До Білорусі прибула велика колона «Вагнера»

Колона ПВК «Вагнер» рухається до наметового табору у Білорусі

У суботу, 15 липня, вранці у Білорусі було помічено велику колону легкових та вантажних автомобілів на номерах «ДНР/ЛНР». Про це повідомив моніторинговий проєкт «Беларускі Гаюн».

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«Сукупність чинників вказує на те, що це колона ПВК «Вагнер», яка вночі в'їхала до Білорусі з РФ у районі Кричева», – йдеться в повідомленні.

Далі колона пройшла через Рогачов у бік Бобруйська і потім – на Осиповичі.

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Маршрут вказує на те, що колона ПВК «Вагнер» рухається до наметового табору в с. Цель.

«Беларускі Гаюн» повідомляє, що у колоні помічено «мінімум 60 автомобілів, серед яких пікапи, великі фури, буханки та мінімум три автобуси для перевезення людей».

Зазначається, що колону супроводжувало ДАІ Білорусі.

Нагадаємо, після прибуття представників ПВК «Вагнер» у Білорусь міністерство оборони держави заявило, що його сили «обміняються досвідом».

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Міноборони Білорусі підготувало разом із найманцями приватної військової компанії «Вагнер», які тепер тренують білоруських військових, так звану «дорожню карту» для підготовки та передачі досвіду.

До слова, ПВК «Вагнер» у Білорусі може створювати загрозу для України, але президент Володимир Зеленський вважає, що наразі ніякого серйозного ризику їхнє угруповання не несе.

Раніше повідомлялося, що Білорусь збудувала табір для «вагнерівців».

Як відомо, Росія вивела практично всіх своїх військових із Білорусі, де вони проходили тренування й підготовку.