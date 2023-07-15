Головна Світ Соціум
search button user button menu button

До Білорусі прибула велика колона «Вагнера»

Оксана Воронцова
glavcom.ua
До Білорусі прибула велика колона «Вагнера»
«Вагнерівці» вийшли з України
фото з відкритих джерел

Колона ПВК «Вагнер» рухається до наметового табору у Білорусі

У суботу, 15 липня, вранці у Білорусі було помічено велику колону легкових та вантажних автомобілів на номерах «ДНР/ЛНР». Про це повідомив моніторинговий проєкт «Беларускі Гаюн».

«Сукупність чинників вказує на те, що це колона ПВК «Вагнер», яка вночі в'їхала до Білорусі з РФ у районі Кричева», – йдеться в повідомленні.

Далі колона пройшла через Рогачов у бік Бобруйська і потім – на Осиповичі.

Маршрут вказує на те, що колона ПВК «Вагнер» рухається до наметового табору в с. Цель.

«Беларускі Гаюн» повідомляє, що у колоні помічено «мінімум 60 автомобілів, серед яких пікапи, великі фури, буханки та мінімум три автобуси для перевезення людей».

Зазначається, що колону супроводжувало ДАІ Білорусі.

Нагадаємо, після прибуття представників ПВК «Вагнер» у Білорусь міністерство оборони держави заявило, що його сили «обміняються досвідом».

Міноборони Білорусі підготувало разом із найманцями приватної військової компанії «Вагнер», які тепер тренують білоруських військових, так звану «дорожню карту» для підготовки та передачі досвіду.

До слова, ПВК «Вагнер» у Білорусі може створювати загрозу для України, але президент Володимир Зеленський вважає, що наразі ніякого серйозного ризику їхнє угруповання не несе. 

Раніше повідомлялося, що Білорусь збудувала табір для «вагнерівців».

Як відомо, Росія вивела практично всіх своїх військових із Білорусі, де вони проходили тренування й підготовку.

Читайте також: 

Теги: ПВК Вагнера Білорусь війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Путін і Євген Пригожин
Путін хоче зберегти «вагнерівців» як бойову силу, але є нюанс – ISW
Сьогодні, 05:25
Бойовики ПВК «Вагнер» тренуватимуть білоруських солдатів
Білорусь погодила з «вагнерівцями» дорожню карту
Вчора, 22:50
Британська розвідка пояснила скорочення програми параду у Петербурзі
Заколот «Вагнера» посилив страхи Кремля – британська розвідка
Вчора, 09:12

Соціум

До Білорусі прибула велика колона «Вагнера»
До Білорусі прибула велика колона «Вагнера»
Білорусь погодила з «вагнерівцями» дорожню карту
Білорусь погодила з «вагнерівцями» дорожню карту
Із сміття та гілок: художник із США показав, яке побудував місто (фото)
Із сміття та гілок: художник із США показав, яке побудував місто (фото)
США викуплять у Тайваню списані ракетні для України – Taiwan News
США викуплять у Тайваню списані ракетні для України – Taiwan News
Міністр Британії прокоментував скандал із «невдячністю» України
Міністр Британії прокоментував скандал із «невдячністю» України
До Європи буде добиратись дешевше: чеський перевізник анонсував нові потяги з України
До Європи буде добиратись дешевше: чеський перевізник анонсував нові потяги з України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
63K
Патріарх Кирило захопив чергові українські єпархії. Онуфрій мовчить
14K
Пентагон вражений просуванням ЗСУ
11K
Усе заради піару Тіни Кароль. Мережа критикує співачку за її «подарунок» Папі Римському
3381
Масштабна повітряна тривога тривала менше години
2960
Пригожин без штанів. Соцмережі поширюють свіже фото ватажка російських терористів
2920
Зрадник Царьов пояснив, чому в Донецьку гребуть квартири

Новини

Окупанти атакують «Шахедами» і намагаються зупинити ЗСУ: де тривають важкі бої
Сьогодні, 06:42
Українська енергосистема перенавантажена через спеку та кондиціонери
Вчора, 12:52
За добу ЗСУ знищили вісім ворожих смертоносних комплексів – Генштаб
13 липня, 06:36
«Коли Україна, нарешті, стане членом НАТО?»: відомі політики і дипломати аналізують рішення Альянсу (трансляція)
12 липня, 17:59
РФ атакує Україну дронами і намагається наступати на п’ятьох напрямках – Генштаб
12 липня, 06:33
Запобігти можливим провокаціям: Пентагон посилить боротьбу з діпфейками
11 липня, 16:00

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту