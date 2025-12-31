Головна Країна Політика
Обмеження експорту лісу та металобрухту: уряд ухвалив рішення

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Обмеження експорту лісу та металобрухту: уряд ухвалив рішення
Свириденко: Продовження обмежень експорту сировини підтримує українське виробництво, зменшує тиск на довкілля та зміцнює енергетичну безпеку громад
фото: Уніан (ілюстративне)

Кабмін продовжив частину обмежень щодо деревини, запроваджених наприкінці жовтня

Кабмін ухвалив рішення продовжити обмеження експорту лісу та металобрухту до кінця 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову уряду Юлію Свириденко.

«Рішення передбачає режим ліцензування з нульовими квотами на експорт необробленої деревини, паливної деревини, а також брухту чорних металів і міді. Це дозволяє зберегти стратегічну сировину в Україні та спрямувати її на потреби внутрішньої переробки», – наголошує Свириденко.

Голова уряду підкреслює, що металобрухт є критично важливою сировиною для української металургії та ливарної галузей. «Попри дію експортного мита, експорт брухту зростав – часто транзитом до третіх країн без створення доданої вартості для України. Внутрішня переробка, навпаки, забезпечує робочі місця, податкові надходження та продукцію, необхідну для оборони й відбудови. Також використання брухту в металургійному виробництві зменшує викиди СО2, що є важливим з огляду на вимоги ЄС», – додає вона.

Зокрема, уряд продовжив частину обмежень щодо деревини, запроваджених наприкінці жовтня. За час повномасштабної війни обсяги лісозаготівлі суттєво скоротилися через бойові дії. Водночас деревообробні підприємства стикаються з дефіцитом сировини й вимушено простоюють, а для багатьох сільських громад дрова залишаються ключовим ресурсом для опалення взимку.

«Продовження обмежень експорту сировини підтримує українське виробництво, зменшує тиск на довкілля та зміцнює енергетичну безпеку громад», – підсумувала Свириденко.

До слова, брухтозаготівельна галузь України за підсумками січня-вересня 2025 року збільшила експорт брухту чорних металів на 54,1% у порівнянні з аналогічним періодом 2024-го – до 311,84 тис. т. Тоді показник перевищив загальний обсяг відвантажень за минулий рік на понад 18 тис. т. 

Обмеження експорту лісу та металобрухту: уряд ухвалив рішення
Обмеження експорту лісу та металобрухту: уряд ухвалив рішення
«Українське військо тримає країну». Шмигаль підбив підсумки роботи Міноборони за рік
«Українське військо тримає країну». Шмигаль підбив підсумки роботи Міноборони за рік
Верховна Рада-2025. Названо головних прогульників року: у списку несподівані прізвища
Верховна Рада-2025. Названо головних прогульників року: у списку несподівані прізвища
Названо кількість законів, які ухвалила Верховна Рада за 2025 рік
Названо кількість законів, які ухвалила Верховна Рада за 2025 рік
Мінкульт дозволив Польщі провести пошукові роботи на Тернопільщині та Волині
Мінкульт дозволив Польщі провести пошукові роботи на Тернопільщині та Волині
Уряд засекретив дані оборонних компаній. Аналітики попередили про зловживання
Уряд засекретив дані оборонних компаній. Аналітики попередили про зловживання

