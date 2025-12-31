Обмеження експорту лісу та металобрухту: уряд ухвалив рішення

Кабмін продовжив частину обмежень щодо деревини, запроваджених наприкінці жовтня

Кабмін ухвалив рішення продовжити обмеження експорту лісу та металобрухту до кінця 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову уряду Юлію Свириденко.

«Рішення передбачає режим ліцензування з нульовими квотами на експорт необробленої деревини, паливної деревини, а також брухту чорних металів і міді. Це дозволяє зберегти стратегічну сировину в Україні та спрямувати її на потреби внутрішньої переробки», – наголошує Свириденко.

Голова уряду підкреслює, що металобрухт є критично важливою сировиною для української металургії та ливарної галузей. «Попри дію експортного мита, експорт брухту зростав – часто транзитом до третіх країн без створення доданої вартості для України. Внутрішня переробка, навпаки, забезпечує робочі місця, податкові надходження та продукцію, необхідну для оборони й відбудови. Також використання брухту в металургійному виробництві зменшує викиди СО2, що є важливим з огляду на вимоги ЄС», – додає вона.

Зокрема, уряд продовжив частину обмежень щодо деревини, запроваджених наприкінці жовтня. За час повномасштабної війни обсяги лісозаготівлі суттєво скоротилися через бойові дії. Водночас деревообробні підприємства стикаються з дефіцитом сировини й вимушено простоюють, а для багатьох сільських громад дрова залишаються ключовим ресурсом для опалення взимку.

«Продовження обмежень експорту сировини підтримує українське виробництво, зменшує тиск на довкілля та зміцнює енергетичну безпеку громад», – підсумувала Свириденко.

До слова, брухтозаготівельна галузь України за підсумками січня-вересня 2025 року збільшила експорт брухту чорних металів на 54,1% у порівнянні з аналогічним періодом 2024-го – до 311,84 тис. т. Тоді показник перевищив загальний обсяг відвантажень за минулий рік на понад 18 тис. т.