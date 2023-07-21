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Обмеження на імпорт зерна: Шмигаль звернувся до Польщі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Обмеження на імпорт зерна: Шмигаль звернувся до Польщі
Денис Шмигаль: «Ми пропонуємо співробітництво й експертний діалог замість лозунгів та короткочасної політичної доцільності»
фото з відкритих джерел

«Україна зараз – це щит, який не пускає в Європу російських варварів»

Україна закликає Варшаву підставити плече допомоги й загнати Росію в глухий кут після виходу зі «зернової угоди». Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на брифінгу.

За словами Шмигаля, на жаль, в надскладний час Україна чує від Польщі заклики до закриття кордонів ЄС для українського зерна. Київ, зі свого боку, цінує надзвичайну польську допомогу під час російської агресії, а також завжди буде вдячним за неї.

«Ви завжди перші, хто підтримує Україну. Ви як ніхто розумієте, що Україна зараз – це щит, який не пускає в Європу російських варварів. Тому закликаємо вас не піддаватися на лозунги та популізм», – заявив прем'єр-міністр.

На тлі можливої світової продовольчої кризи Україна закликає Польщу підставити плече допомоги й загнати Росію в глухий кут.

«Ми пропонуємо співробітництво й експертний діалог замість лозунгів та короткочасної політичної доцільності», – додав Шмигаль.

Нагадаємо, п’ять центральноєвропейських країн-членів ЄС спільно проситимуть Євкокомісію у середу, 19 липня, продовжити заборону на імпорт українського зерна після крайнього терміну 15 вересня, щоб уникнути серйозних збоїв на ринку. Про це проситимуть Польща, Румунія, Болгарія, Угорщина, Словаччина.

Теги: Польща зерно Україна Денис Шмигаль

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