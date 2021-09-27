Одна проти всіх. Нардепка зі «Слуги народу» вважає, що закон про олігархів перетворить Україну на Росію

Людмила Буймістер – єдина серед «слуг», хто і в першому, і у другому читанні, тиснула на червону кнопку

Парламентарка Буймістер розповіла, як законом про олігархів підставляють президента

Після прийняття Радою закону про деолігархізацію, Україна може повторити досвід Росії, де у 2000-х відбулося цензурування інформаційного простору та переслідування олігархів через позицію, яку висловлювали їхні медіаресурси. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловила Людмила Буймістер, депутатка зі «Слуги народу», яка єдина не підтримала закон про олігархів 5599.

«Багато експертів вважають, що цей закон просто-напросто нічого не дасть. Насправді, це не так. Подібний процес так званої деолігархізації я переживала та бачила на початку нульових у Російській Федерації, коли спочатку починалася справа «ЮКОСа», з 2002 по 2004 роки, справа Ходорковського, а потім почалися утиски Березовського та Гусинського за позицію, яку висловлювали їхні медіаресурси. При цьому такі повноваження надавалися ФСБ. Цей орган отримав фактично невластиві йому функції на цензурування інформаційного простору в Росії. Ті ж самі ризики містить і законопроєкт 5599. Якщо ми думаємо, що повторюючи те ж саме, що робилося свого часу в Росії, ми отримаємо якийсь інший результат, то помиляємося», – наголосила Буймістер.

Нагадаємо, 23 вересня Верховна Рада України прийняла закон про створення реєстру олігархів і про позбавлення їх деяких прав. Законопроєкт №5599 президента Володимира Зеленського у цілому підтримали 279 депутатів.

Законопроєкт №5599 був поданий у Раду президентом Володимиром Зеленським на початку червня. 23 вересня його підтримано остаточно.

Закон має назву «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)». Його підтримали 279 депутатів із фракцій «Слуга народу»(229 голосів) та груп «Довіра»(15), «За майбутнє»(18) і «Голос»(11).