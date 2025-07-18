Однопартієць Фаріон пояснив, чому у часи Януковича її не переслідували

Сиротюк: «За Януковича проґавили момент, коли «Свобода» та Фаріон стали загрозою для влади»

Під час перебування у Верховній Раді Ірина Фаріон публічно критикувала Віктора Януковича та Миколу Азарова, але проросійська влада тоді сприймала партію «Свобода» лише як радикальну опозицію, яка виконувала роль своєрідного ідеологічного контрасту. Про це «Главкому» розповів сержант П’ятої штурмової бригади, заступник голови ВО «Свобода» Юрій Сиротюк.

За словами Сиротюка, у той час у Партії регіонів були серйозні політичні вороги – «Наша Україна» та Юлія Тимошенко, яких вважали головними конкурентами. «А «Свобода» собі бігає, щось там кричить по вулицях, і, напевно, нічого не досягне. Тобто влада просто проґавила момент росту «Свободи», а для суспільства підтримати нас було, як підтримати свій імунітет», – зазначив політик.

За його словами, для влади великою несподіванкою стала поява фракції, яка не тільки вміла битися, але й відстоювати свої принципи. Свого часу «Свободу» у парламенті просто недооцінили, а коли стало зрозуміло, що партійці прийшли туди не бавитися, як наголосив Юрій Сиротюк, було вже запізно.



«Ну і відносно того, що берегло Дмитрівну, то скажу так: вона була дуже віруючою людиною. Я знав дуже мало людей у політиці, та й не у політиці також, які б так глибоко вірили в Бога, як вона. Це була ще одна непоказна її риса, але вона постійно згадувала про Бога», – пригадав він.

Після Революції Гідності Фаріон, за його словами, навіть втративши депутатський мандат, «не заспокоїлася», а не менш жорстко ставилася до нового президента (Петра Порошенка), аніж до попереднього, тим більше коли всередині країни ворог діяв не менш підступно, ані ззовні. А вона, наголосив Юрій Сиротюк, була подразником, та гостро вела свою лінію.

Нагадаємо, 19 липня – роковини убивства Ірини Фаріон. З 1991 року і до 2023-го Фаріон викладала на кафедрі української мови Національного університету «Львівська політехніка». Була звільнена з вишу наприкінці 2023 року, але вже у 2024-му поновлена рішенням суду.

Ірина Фаріон вела декілька культурологічних проєктів. Зокрема, «Велич особистості» (2013-2019), який виходив на парламентському телеканалі «Рада». А також – «Ген українців» (2019-2024) на львівському телеканалі «НТА». Була авторкою двох YouTube-каналів (Iryna Farion та Студія Фаріон), де вела проєкти «ПротиАнглізм», «ПолітОгляд» та «Курси з культури української мови».

З 2006 року була депутаткою Львівської облради та регулярно балотувалася до Верховної Ради. До парламенту пройшла у 2012 році. Була депутаткою Верховної Ради сьомого скликання у 2012–2014 роках від партії ВО «Свобода».

Наприкінці липня 2024 року за підозрою у вбивстві Ірини Фаріон було затримано 18-річного підозрюваного В'ячеслава Зінченка. Його злочин, за яким порушена кримінальна справа, кваліфіковано як «умисне вбивство у зв'язку з виконанням особою громадського обов'язку з мотивів національної нетерпимості». Суд над Зінченком триває дотепер.