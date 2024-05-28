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Що буде, якщо видалити «Резерв+» після оновлення даних: відповідь ТЦК

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Що буде, якщо видалити «Резерв+» після оновлення даних: відповідь ТЦК
Дані через «Резерв+» оновили вже понад 14 тис. військовозобов’язаних українців
фото з відкритих джерел

Військовозобов'язаний отримає виклик в ТЦК, навіть якщо видалить застосунок з телефону

Після встановлення застосунку «Резерв+» на телефон та оновлення даних видаляти його не варто. Речниця Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування (ТЦК) Альона Кузіна в інтерв'ю «11 каналу» наголосила, що дані все одно залишаться у реєстрі.

«Якщо ви видалили після реєстрації застосунок, то ви просто видалили застосунок із телефону, і це не правильно», – сказала вона.

Кузіна додала, що після того, як військовозобов'язаний зареєструвався в застосунку «Резерв+» і оновив свої дані, він все одно отримає виклик в ТЦК. Це зроблять за допомогою повістки або в інший спосіб.

Речниця ТЦК повідомила, що перші дні переходу від паперової системи до цифрової можуть бути проблемними, адже велика кількість користувачів встановила застосунок. Кузіна підкреслила, що наразі фахівці працюють над усуненням всіх проблем.

Нагадаємо, станом на 27 травня, через застосунок «Резерв+» свої дані оновили понад 14 тис. військовозобов’язаних українців за кордоном у 124 країнах. Міноборони України зазначило, що лідерами серед країн, в яких оновили дані українські військовозобов'язані, стали Польща, Німеччина, Канада, Чехія, США, Велика Британія, Іспанія, Литва, Нідерланди та Словаччина.

До слова, прикордонники не беруть до уваги мобільний застосунок «Резерв+» при перетині кордону, так як він потрібен громадянам лише для оновлення своїх даних. За словами речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка, прикордонники перевіряють тільки паперовий військово-обліковий документ з відповідними відмітками.

Як повідомлялося, повноцінна версія «Резерв+» зʼявиться вже на початку літа. У застосунку з'явиться електронний військовий квиток. Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін пояснив, що електронний військовий квиток можна буде показувати правоохоронцям у разі вимоги.

Читайте також: «Резерв+» показує статус розшуку: Міноборони пояснило, що робити
Теги: телефон мобілізація застосунок ТЦК

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