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Волонтер Чмут: Українська економіка потребує справедливого бронювання

Дарія Демяник
glavcom.ua
Волонтер Чмут: Українська економіка потребує справедливого бронювання
Економіка потребує справедливого і зрозумілого бронювання для підприємств та установ всіх форм власності
фото: depositphotos.com

Якщо мобілізувати всіх працівників, то бізнес закриється, і донатів не буде – експерт

Україна має перезапустити власну економіку, адже тільки від її стану залежить рівень податків та робота людей, а відповідно – донати та забезпечення Сил оборони. Таку впевненість висловив волонтер, військовий експерт Тарас Чмут. 

«Донати від населення та бізнесу – це питання наявності коштів, і воно опирається на економіку. Якщо у людей немає грошей, то немає що донатить. Якщо бізнес не заробляє – то немає що донатить. Якщо бізнес закривається, то у людей немає роботи, відповідно – немає донатів. А якщо всіх працівників мобілізували, то бізнес закривається. Тому так багато ми говоримо про економіку. І тому ми маємо говорити про справедливе бронювання та податки, і про відкриття всіх вікон можливостей для нашого бізнесу», – підкреслив Чмут.

Він зауважив, що для перезапуску економіки потрібно багато рішень, передусім – сісти і написати закони та нормативні бази.

«Економіка потребує справедливого і зрозумілого бронювання для підприємств та установ всіх форм власності. По-друге – вирішення проблеми силового тиску на бізнес з боку поліції, СБУ та інших правоохоронних органів. По-третє – потрібно вирішити проблеми з митницею, з податковою, з валютним контролем, з тотальною бюрократизацією держави, яка не сприяє розвитку. По-четверте – виведення з тіні значних відсотків різних сфер, які зараз там перебувають, і відповідно залучення купи коштів у державу», – резюмував Чмут.

Як відомо, раніше Кабмін розробив схему, що передбачає бронювання для українців, які мають зарплату понад 35 тис. грн. Також урядовий документ передбачає 100%-ве бронювання для чиновників рангу А, поліцейських, а також для працівників паливно-енергетичного комплексу. Ця модель викликала хвилю критики в українському суспільстві: адвокати заявили про порушення конституційних прав, а військові – про те, що ця ідея підтримує ідею «війни для бідних».

Економісти ж нагадали, що сама ідея бронювання полягає не в тому, щоб врятувати когось від служби, а щоб не допустити обвалу економіки. Тому передусім моделі бронювання уряду потрібно обговорити з українськими роботодавцями.

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Теги: економіка волонтер бізнес військові Тарас Чмут Україна українці бронювання від мобілізації мобілізація

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