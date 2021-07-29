Ізраїль вирішив провести Covid-вакцинацію громадян третьою дозою

Третє щеплення зможуть зробити ті, хто отримав другу дозу не менше ніж за п'ять місяців до цього

Вакцинація третьою дозою почнеться в Ізраїлі з 1 серпня

В Ізраїлі з 1 серпня почнуть вакцинувати від Covid-19 третьою дозою людей старше 60 років. Як пише Times of Israel, третє щеплення зможуть зробити ті, хто отримав другу дозу не менше ніж за п'ять місяців до цього.

Генеральний директор МОЗ країни Нахман Аш попередив директорів лікарняних кас про необхідність підготовки третьої дози вакцини від коронавірусу для осіб старше 60 років починаючи з неділі, 1 серпня.

Міністр зазначив, що третє щеплення буде доступне тим, хто отримав другу дозу принаймні за п'ять місяців до цього. При цьому третій укол не зможуть отримати ті, хто вилікувався від Covid-19 і не був вакцинований.

Нагадаємо, глава МОЗ Віктор Ляшко розповів, чи будуть в Україні щеплювати третьою дозою Pfizer.

Раніше у Pfizer підтвердили, що третя доза вакцини посилює захист від штаму «Дельта».

До слова, українці почали активніше вакцинуватися. Також повідомлялося, що Україна планує запровадити QR-коди вакцинації.

Нагадаємо, в Італії схвалили використання вакцини проти коронавірусу від американської компанії Moderna для дітей у віці 12-17 років, що зробило її другим препаратом, схваленим для підлітків, поряд із вакциною Pfizer.

Тим часом, Болгарія припустилася кількох серйозних помилок при організації щеплювальної кампанії населення від Covid-19, що призвело до загибелі близько 10 тис. осіб.

Також спеціалісти розповіли, що вакцинацію від коронавірусу не рекомендують робити людям, які хворіють системною інфекційною хворобою.

Нагадаємо, до кінця року Україна отримає понад 47 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу від різних виробників. В уряді наголошують, що цього має вистачити для повної вакцинації більшості дорослого населення України вже у 2021 році.

Раніше експерт пояснив, чому вакциновані люди хворіють на коронавірус.

Також відома інфекціоністка розповіла українцям, як поводитися після вакцинації.