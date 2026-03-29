«Літаючий гризун» та рись: визначено найкраще фото дикої природи за 2026 рік

Іванна Гончар
Іванна Гончар
Фото з «літаючим» гризуном перемогло на Wildlife Photographer of the Year 2026
фото: Йозеф Стефан

У голосуванні взяли участь десятки тисяч людей, які обирали серед 25 фіналістів

Головний приз глядацького голосування премії Wildlife Photographer of the Year 2026 здобула світлина австрійського фотографа Йозефа Стефана з назвою «Літаючий гризун», на якій молода іберійська рись під час полювання підкидає здобич у повітря. Про це пише ВВС, передає «Главком».

Знімок зробили в іспанській провінції Сьюдад-Реаль під час двотижневої експедиції. Фотограф кілька днів чекав у сховищі, коли рись раптово з’явилася і протягом майже 20 хвилин гралася зі здобиччю, підкидаючи її в повітря.

«Мені здавалося, що гризун може літати», – розповів він.

Іберійська рись є одним із найрідкісніших видів диких котів у світі: на початку 2000-х їх залишалося менше сотні, однак завдяки програмам збереження популяція зросла до понад 2000 особин, хоча вид і досі вважається вразливим.

У голосуванні взяли участь десятки тисяч людей, які обирали серед 25 фіналістів. До четвірки найкращих також увійшли інші сильні роботи:

«Сімейний відпочинок» Крістофера Паеткау – біла ведмедиця з трьома ведмежатами після виснажливої подорожі узбережжям

фото: Крістофер Паеткау

«Красуня проти чудовиська» Александра Бріссона – фламінго на тлі індустріального пейзажу в Намібії

фото: Александр Бріссон

«Танці у світлі фар» Вілла Ніколса – ведмежата, що граються на дорозі в світлі автомобільних фар

фото: Вілл Ніколс

«Нескінченна боротьба» Кохея Нагіри – олень, який після бою несе голову суперника

фото: Кохей Нагіра

Окрім фіналістів, у конкурсі представили десятки інших вражаючих робіт – від ніжних сцен із тваринами до кадрів, що показують вплив людини на природу. Усі найкращі знімки представлені на виставці в Лондонському музеї природничої історії до липня 2026 року.

Нагадаємо, Міжнародна організація World Press Photo оголосила 42 регіональних переможців щорічного конкурсу документальної фотографії. Цьогоріч на конкурс надійшло 59 320 фотографій від 3 778 фотографів зі 141 країни світу. До числа переможців увійшли двоє російських фотографів, а також робота німецької авторки, що зафільмувала пораненого терориста з так званої «ДНР». 

