Організатор протестів: «держпереворот» – це те саме, що і «наколоті апельсини» від Людмили Янукович

Організатор протестів 1 грудня порівняв заяву про «держпереворот» з «наколотими апельсинами» Людмили Янукович

Лідер партії «Демократична сокира» Юрій Гудименко в інтерв’ю «Главкому» висміяв фейки влади та ЗМІ про «держпереворот». Водночас він не виключив провокацій, які можуть бути 1 грудня на акції протесту в Києві.

На прохання прокоментувати повідомлення журналіста BuzzFeedNews Крістофер Міллер про кількох осіб, які нібито готувалися використати акцію протесту, він заявив: «Це якийсь цирк. Звичайно, я не виключаю провокацій. Згадайте 1 грудня, це відома дата в історії України, зокрема під час Євромайдану. Я бачив матеріал BuzzFeedNews, який назвав чотирьох людей, які нібито готували «держпереворот» і згадували Рината Ахметова і його мільярд доларів… Потім ці люди, яких назвав журналіст, почали виходити (у публічність) і все спростовувати. Уся ця інформація про людей, які ніби десь в Криму готували «держпереворот», виглядає, як спілкування за пляшкою горілки якихось перебіжчиків. Яких ніколи не підпустять не те, що до мільярда доларів, а й до Ахметова».

На думку Гудименка, «все це схоже на не дуже розумний хід з боку влади, який був спрямований на невибагливих в інформаційному плані громадян. На щастя, таких людей в Україні небагато. Для мене – це речі того ж порядку, як «наколоті апельсини», про які на Антимайдані в 2004-му говорила Людмила Янукович».

Нагадаємо, колишній кореспондент Радіо «Вільна Європа»/Радіо Свобода Крістофер Міллер, який понад 10 років працював у Києві, у своєму Twitter розкрив подробиці «держперевороту».

На вечір 1 грудня об’єднання громадських організацій «Рух опору капітуляції» скликає Майдан у Києві. Він має підвести підсумки оголошеному 21 листопада на Банковій ультиматуму президенту Володимиру Зеленському.

Вимога, яка була озвучена: звільнення глави Офісу президента Андрія Єрмака. Якщо звільнення не відбудеться, організатори планують розпочати безстрокову акцію.

26 листопада під час пресмарафону президент України Володимир Зеленський заявив, що Рінат Ахметов разом зі своїм оточенням може готувати державний переворот в Україні.