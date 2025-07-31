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Депутати закликали відсторонити Безуглу від парламентського засідання

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Депутати закликали відсторонити Безуглу від парламентського засідання
Парламентарі освистали нардепку та кричали їй «Ганьба!»
скріншот з відео

Безугла перешкоджала депутатам під час їхніх виступів

Народні депутати закликали виключити із засідання парламенту парламентарку Мар’яну Безуглу через порушення регламенту. Вона заважала політикам під час виступів, підходячи до трибуни та закривала мікрофони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання Ради.

Депутатка перешкоджала виступам Петру Порошенку, Ярославу Железняку, Олексію Гончаренку та Ярославу Юрчишину. Крім того, Безугла погано висловлювалася про покійного депутата з «Голосу» Ярослава Рущишина. Постанову на її виключення подав Железняк.

Коли спікер Ради надав Безуглій слово, інші парламентарі освистали її та кричали «Ганьба!». Попри те, що рішення про виключення Безуглої підтримали багато парламентарів, спікер Ради Руслан Стефанчук не поставив цю вимогу на голосування.

Нагадаємо, народна депутатка Мар’яна Безугла заявила, що має синдром Аспергера. За словами Безуглої, вона «відчуває емоції, але дещо інакше».

До слова, Народна депутатка Мар'яна Безугла відреагувала на загибель нардепа Ярослава Рущишина у дорожньо-транспортній пригоді. Безугла назвала смерть нардепа наслідком «ризикованої поведінки». Також вона заявила, що жалкує про колегу не більше, ніж про будь-якого солдата на передовій.

Як повідомлялося, народна депутатка Марʼяна Безугла, яка голосувала за скандальний законопроєкт №12414, який передбачає обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури прийшла на акцію протесту у Києві.

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Теги: Мар’яна Безугла Верховна Рада депутат

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