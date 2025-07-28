Синдром Аспергера. Безугла відповіла, чи з таким діагнозом має доступ до держтаємниці

Безугла заявила, що вона «відчуває емоції, але дещо інакше»

Народна депутатка Мар’яна Безугла заявила, що має синдром Аспергера. Про це вона написала вона у коментарі до допису керівниці комунікацій Інституту економічних досліджень Олени Шкарпової у Facebook, передає «Главком».

«Наше мислення дійсно дещо інше. Я мислю структурами, алгоритмами, верифікацією. Ті чи інші факти, спостереження накладаються одне на одне в єдину базу даних, як у комп’ютері, і далі виводиться результат, який складається з усіх, на мою думку, врахованих змінних», – написала вона.

За словами Безуглої, вона «відчуває емоції, але дещо інакше».

«І здебільшого це результат свідомої соціалізації. У мене високий поріг страху тощо. Нам також дуже важко брехати, я фактично не брешу, але, звісно, можу помилятися в судженнях», – додала вона.

Що таке синдром Аспергера?

Синдром Аспергера – це розлад аутистичного спектра, який характеризується труднощами у соціальній взаємодії та комунікації, а також обмеженими, повторюваними інтересами та поведінкою.

Люди з синдромом Аспергера як правило мають нормальний або високий рівень інтелекту, а також не мають затримок у розвитку мовлення. Однак вони можуть відчувати труднощі у розумінні емоцій інших людей та соціальних сигналів.

Чи має Безугла доступ до державної таємниці?

Журналіст Данило Мокрик запитав у Безуглої, чи має вона з таким діагнозом доступ до державної таємниці і чи є її синдром Аспергера офіційно діагностованим.

«Питання, бачте, релевантне через Наказ МОЗ «Про затвердження Переліку психічних захворювань (розладів), які можуть завдати шкоди охороні державної таємниці і за наявності яких допуск до державної таємниці громадянинові не надається». Синдром Аспергера у цьому переліку теж є – під загальним кодом МКБ F 8», – написав журналіст.

Також серед запитань було те, чи надавав лікар-психіатр висновок про стійку ремісію у нардепки впродовж п'ятьох років для доступу до державної таємниці.

Безугла відповіла так: «1. Так. 2. Це не Ваша справа». Щодо третього питання вона, зокрема зазначила: «Ремісія? Це не психічна хвороба».

Що каже лікар?

Водночас лікар-психіатр Євген Скрипник в коментарі «РБК-Україна» засумнівався в правдивості слів нардепки про даний діагноз.

«Є нюанс. Розлади аутистичного спектра, у тому числі синдром Аспергера, про який публічно заявляє нардепка, належать до категорії F84 за Міжнародною класифікацією хвороб 10-го перегляду», – йдеться в повідомленні.

Тобто, якщо в особи офіційно встановлено діагноз із категорії F84, то згідно з наказом МОЗ та СБУ №174/136 від 13.05.2002 р. у період, коли Безугла обіймала посаду заступниці голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, допуск до державної таємниці не надавався.

Лікар додав, що сам по собі синдром Аспергера не є автоматичною забороною обіймати певні посади, але така людина має бути на обліку в лікаря, і рішення щодо її відповідності певним посадам ухвалює лише лікар під час огляду, надаючи висновок.

«На мою думку, нардепка офіційно не має такого діагнозу. Можливо, це черговий хайп з її боку, але вона не врахувала нюанс щодо допуску до державної таємниці. Все-таки вона – народний депутат, тож повинна думати, перш ніж озвучувати такі діагнози, зокрема, думати і про наслідки», – зауважив Скрипник.

Лікар наголошує: «якщо саме цей діагноз у неї справді є, то працювати на посаді заступниці голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки вона не мала права, тобто це було порушення».

Нагадаємо, Безугла, яка голосувала за скандальний законопроєкт №12414, який передбачає обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури прийшла на акцію протесту у Києві.

На відео, які поширили користувачі соцмереж, видно Безуглу, яка стоїть у натовпі з невеликим листом паперу. На ньому пише: «Відставка Сирського!», а також намальований сир. Однак демонстранти не дуже зраділи появі нардепки: вони почали вигукувати «Безуглу геть!» та «Ганьба!».

Також Безугла відреагувала на загибель нардепа Ярослава Рущишина у дорожньо-транспортній пригоді. Безугла назвала смерть нардепа наслідком «ризикованої поведінки». Також вона заявила, що жалкує про колегу не більше, ніж про будь-якого солдата на передовій.