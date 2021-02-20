Партія Медведчука побачила у санкціях РНБО «політичні репресії»

В ОПЗЖ зазначають, що для рішення ввести персональні санкції проти Медведчуків, Козака та його громадянської дружини «немає ніяких законних підстав»

Партія «Опозиційна платформа – За життя» розцінює санкції Ради нацбезпеки та оборони проти одного з її лідерів Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко як «спланований акт політичних репресій».

Про це йдеться в заяві партії.

У політсилі зазначають, що для рішення ввести персональні санкції проти Медведчуків, депутата від ОПЗЖ Тараса Козака та його громадянської дружини Наталії Лавренюк «немає ніяких законних підстав».

«Це бажання диктаторського режиму Зеленського звести рахунки з лідерами опозиції та завдати удару по найбільш рейтинговій політичній силі країни», – заявили у ОПЗЖ.

Нагадаємо, 19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко.

Санкції проти вісьмох людей (серед них Віктор Медведчук та дружина Оксана Марченко) Україна ввела на підставі матеріалів Служби безпеки щодо постачання вугілля з окупованих територій Донбасу.

Також під санкції потрапила Наталія Лавренюк – цивільна дружина соратника Медведчука, нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака.

Раніше на нього наклали санкції, заблокувавши роботу трьох його телеканалів – «112 Україна», ZIK та NewsOne. Блокування телеканалів сталося на підставі дій правоохоронних органів. Ці канали опосередковано фінансувалися Російською Федерацією на етапі їхнього придбання.

Повідомлялося, що наразі СБУ стискає кільце навколо кума Путіна.

Також секретар РНБО 19 лютого пообіцяв розкрити офшорні операції політиків.