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    Політика

    Печерський суд дозволив Саакашвілі балотуватись на виборах

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    Печерський суд дозволив Саакашвілі балотуватись на виборах

    Суд встановив, що Міхеїл Саакашвілі останні 5 років безперервно перебував в Україні

    Печерський райсуд Києва встановив факт безперервного проживання в Україні Міхеїла Саакашвілі протягом п'яти років. Про це повідомила прес-секретар експрезидента Грузії Дар'я Чиж в Facebook.

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    «Суд виніс справедливе рішення по моїй можливості брати участь в парламентських виборах! Ще на крок ближче до перемоги! », - прокоментував рішення Саакашвілі в Facebook.

    Нагадаємо, участь Саакашвілі була під питанням, тому, що він не проживав на території України останні 5 років. З лютого 2018 по травень 2019 він змушений був прожити поза межами України.

    Після повернення в Україну лідер партії «Рух нових сил» Саакашвілі став на військовий облік, пообіцяв піти в суд, якщо ЦВК не стане реєструвати його кандидатом у депутати Верховної Ради.

    А 13 червня Саакашвілі представив виборчий список «Руху нових сил».

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