Пентагон оцінив ефективність ЗСУ

Українській армії віддали 12 балів з 10

У Міністерстві оборони Сполучених Штатів Америки високо оцінили ефективність української армії. Про це йдеться на сайті відомства.

За словами високопоставленого чиновника, на моральний дух солдатів армії Російської Федерації впливає прогрес і успіхи української армії на полі бою.

«За шкалою від 0 до 10 ефективність Збройних сил України дорівнюватиме 12, просто виходячи з того, наскільки вражаючими вони були для нас у багатьох відношеннях. Вони знайшли способи робити те, що нам здавалося неможливим», – зазначив він.

У повідомленні наголошується, що Росія продовжує вести безладний вогонь по території України, що призводить до масових жертв серед мирного населення.

«Це багато в чому пов'язано з невибірковими бомбардуваннями, які проводять російські сили», – сказав чиновник.

Нагадаємо, вчора ввечері в окупованій Новій Каховці лунали сильні вибухи. У місцевих пабліках писали, що спрацювало ППО окупантів, але є і «прильоти» по рашистам.

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 200 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 43 200 рашистів.