Головна Країна Політика
search button user button menu button

Українська делегація прибула до Женеви

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Українська делегація прибула до Женеви
Українська сторона зустрінеться з американськими та російськими посадовцями
фото: Рустем Умєров

Тристороння зустріч відбудеться 17–18 лютого 2026 року у Швейцарії

Українська делегація прибула до Женеви. Завтра, 17 лютого, розпочнеться черговий раунд переговорів у тристоронньому форматі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову української делегації, секретаря РНБО Рустема Умєрова.

«Порядок денний погоджено, команда готова до роботи. Очікуємо на конструктивну роботу та предметні зустрічі з безпекових та гуманітарних питань – задля просування до достойного та стійкого миру», – зазначив він.

Нагадаємо, зустріч відбудеться 17–18 лютого 2026 року у Швейцарії. У Женеві українську делегацію представлятимуть керівник Офісу президента Кирило Буданов, перший заступник глави Офісу президента Сергій Кислиця; очільник парламентської фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія; та заступник начальника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький.

Як повідомлялось, напередодні важливих тристоронніх зустрічей у Женеві Володимир Зеленський провів телефонну розмову з представниками Дональда Трампа – Стівеном Віткоффом та Джаредом Кушнером. 

До слова, Кремль офіційно визнав, що на майбутніх переговорах у Швейцарії обговорюватимуться територіальні питання.

Читайте також:

Теги: Швейцарія переговори перемир'я

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Навіщо Зеленський поїхав у Давос
Навіщо Зеленський поїхав у Давос
22 сiчня, 21:40
Реакція президента Трампа на політику Карні є емоційною й показово чутливою
Новий світоустрій за Карні – сигнал SOS для Західного партнерства
27 сiчня, 14:45
Що ховається за ширмою переговорів в Абу-Дабі
Що ховається за ширмою переговорів в Абу-Дабі
28 сiчня, 08:24
Кирило Буданов прибув до США
Кирило Буданов прибув до США
17 сiчня, 11:31
Зустріч відбувається на технічному рівні
В Абу-Дабі почалася тристороння зустріч між Україною, Росією та США
23 сiчня, 18:04
Пєсков заявив, що від переговорів нібито не слід очікувати високої результативності 
Кремль заявив про новий раунд перемовин в Абу-Дабі
26 сiчня, 11:26
Дональд Трамп планує зустріч із Зеленським
Трамп заявив, що хоче сьогодні зустрітися із Зеленським
21 сiчня, 16:28
ISW підкреслює, що це перемир'я не є значною поступкою з боку Росії
Навіщо РФ було потрібне енергетичне перемир’я: пояснення аналітиків
4 лютого, 11:20
Рустем Умєров є головою української делегації на мирних переговорах
Переговори в Абу-Дабі. Зеленський затвердив склад української делегації
23 сiчня, 12:59

Політика

Президент анонсував жорсткі чистки в СБУ
Президент анонсував жорсткі чистки в СБУ
Українська делегація прибула до Женеви
Українська делегація прибула до Женеви
Росія готує нові удари по енергетиці, поки Україна пропонує мир у Женеві – Зеленський
Росія готує нові удари по енергетиці, поки Україна пропонує мир у Женеві – Зеленський
Балістичний терор: у січні РФ встановила рекорд за кількістю ударів
Балістичний терор: у січні РФ встановила рекорд за кількістю ударів
Ворог не полишає намірів прорвати оборону ЗСУ на Гуляйпільському та Олександрівському напрямках – Сирський
Ворог не полишає намірів прорвати оборону ЗСУ на Гуляйпільському та Олександрівському напрямках – Сирський
Зеленський обговорив із сенаторами США посилення санкцій проти тіньового флоту РФ
Зеленський обговорив із сенаторами США посилення санкцій проти тіньового флоту РФ

Новини

Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
Сьогодні, 22:11
Нафтова пастка Кремля: у Росії закінчуються сховища для нерозпроданої сировини
Сьогодні, 21:49
Апеляція відхилена: Суд у Києві залишив у СІЗО білоруську журналістку Інну Кардаш
Сьогодні, 20:04
Негода накрила центр України: підтоплення фіксують у кількох областях
Сьогодні, 18:58
Керівники штабів оборони Німеччини та Британії вимагають негайно озброїти Європу
Сьогодні, 18:26
Дональд Трамп подав до суду на Гарвардський університет
Сьогодні, 18:02

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua