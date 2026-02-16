Українська сторона зустрінеться з американськими та російськими посадовцями

Тристороння зустріч відбудеться 17–18 лютого 2026 року у Швейцарії

Українська делегація прибула до Женеви. Завтра, 17 лютого, розпочнеться черговий раунд переговорів у тристоронньому форматі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову української делегації, секретаря РНБО Рустема Умєрова.

«Порядок денний погоджено, команда готова до роботи. Очікуємо на конструктивну роботу та предметні зустрічі з безпекових та гуманітарних питань – задля просування до достойного та стійкого миру», – зазначив він.

Нагадаємо, зустріч відбудеться 17–18 лютого 2026 року у Швейцарії. У Женеві українську делегацію представлятимуть керівник Офісу президента Кирило Буданов, перший заступник глави Офісу президента Сергій Кислиця; очільник парламентської фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія; та заступник начальника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький.

Як повідомлялось, напередодні важливих тристоронніх зустрічей у Женеві Володимир Зеленський провів телефонну розмову з представниками Дональда Трампа – Стівеном Віткоффом та Джаредом Кушнером.

До слова, Кремль офіційно визнав, що на майбутніх переговорах у Швейцарії обговорюватимуться територіальні питання.